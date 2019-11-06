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Aumento

Comissão amplia para R$ 998 valor de saque do FGTS

O aumento vale para quem tinha um salário mínimo na conta em 24 de julho, quando medida entrou em vigor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 10:51

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 10:51

Saque-imediato do FGTS poderá ser feito na boca do caixa Crédito: Divulgação
A comissão de deputados e senadores que analisava a MP (medida provisória) com regras para o saque do FGTS aumentou de R$ 500 para R$ 998 o valor que pode ser retirado de contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O relatório do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), aprovado nesta terça-feira (5), estabelece que só poderá realizar este saque total quem tinha um saldo de até um salário mínimo (R$ 998) em 24 de julho deste ano, quando a MP entrou em vigor.
O texto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Caso a lei seja sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), quem já retirou o dinheiro poderá sacar o restante. Para quem tinha mais de um salário mínimo na conta do FGTS o saque continua limitado a R$ 500.

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O relator incluiu em seu parecer prazo de 180 dias a partir da sanção presidencial para a retirada de valores residuais de R$ 80.
O texto aprovado no colegiado permite saque da conta do FGTS caso o trabalhador ou qualquer de seus dependentes tenham doenças raras.
O texto também acaba com a multa adicional de 10% sobre os depósitos no caso das demissões sem justa causa.

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