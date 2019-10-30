Governo fecha acordo para reduzir taxa de administração da Caixa no FGTS

O governo fechou um acordo com parlamentares para reduzir a taxa de administração da gestão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 1% para 0,5%. Em troca, a Caixa mantém o monopólio de operação dos recursos do fundo. Cálculos do governo apontam para uma perda de R$ 2,5 bilhões por ano para o banco estatal, conforme o Broadcast Político apurou.