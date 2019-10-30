Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo fecha acordo para reduzir taxa de administração da Caixa no FGTS
Mudanças

Governo fecha acordo para reduzir taxa de administração da Caixa no FGTS

Em troca, a Caixa mantém o monopólio de operação dos recursos do fundo

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 13:41
Data: 28/10/2019 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica, na Avenida Reta da Penha, em Vitória - Editoria: Economia Crédito: Fernando Madeira
O governo fechou um acordo com parlamentares para reduzir a taxa de administração da gestão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 1% para 0,5%. Em troca, a Caixa mantém o monopólio de operação dos recursos do fundo. Cálculos do governo apontam para uma perda de R$ 2,5 bilhões por ano para o banco estatal, conforme o Broadcast Político apurou.

Veja Também

Caixa já pagou 42% do valor disponível para saque imediato do FGTS

845 mil pessoas no ES já fizeram o saque dos R$ 500 do FGTS

Saque do FGTS para nascidos em fevereiro e março começa nesta sexta (25)

As mudanças devem estar no relatório do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) da medida provisória que libera saques do FGTS. O acordo prevê votação da MP ainda nesta quarta-feira, 30, na comissão mista do Congresso. O relator defendia acabar com o monopólio da Caixa na gestão do fundo, mas cedeu após o banco e a equipe econômica concordarem com a redução da taxa de administração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados