845 mil pessoas no ES já fizeram o saque dos R$ 500 do FGTS

Agência da Caixa: quase 830 mil pessoas já fizeram o saque imediato do FGTS no Estado Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Desde o início dos saques do FGTS , cerca de 845 mil trabalhadores no Espírito Santo já resgataram o valor de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao todo, foram sacados até agora cerca de R$ 330 milhões. Os dados foram passados pela Caixa, gestora dos recursos. No Espírito Santo , o programa saque-imediato do governo federal libera dinheiro a 1,9 milhão de cotistas do fundo.

Na primeira fase da campanha, que contemplou apenas os correntistas da Caixa, 802 mil pessoas efetuaram a retirada de uma fatia do saldo de contas ativas e inativas. Em média, cada correntista conseguiu sacar R$ 382,42 na primeira fazer do programa que começou em 13 de setembro e terminou no início deste mês.

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De acordo com a Caixa, em todo o país, 36,9 milhões correntistas do banco sacaram R$ 15,2 bilhões nessa primeira etapa do saque imediato do FGTS. O banco estima que na nova fase do programa, que teve o início antecipado para este mês, a retirada de dinheiro ultrapasse os R$ 21,6 bilhões.

SEGUNDA FASE DO SAQUE IMEDIATO NO ESTADO

Já no caso dos não correntistas, no Espírito Santo, até esta quinta-feira (25), quase 19,5 mil trabalhadores nascidos em janeiro retiraram de 55.275 contas o total de R$ 10.374.299,14. O saque médio foi de R$ 531,87 por pessoa.

Nesta sexta-feira (25), no acumulado de saques de trabalhadores nascidos entre janeiro e março que não são correntistas da Caixa, 23.522 trabalhadores no Espírito Santo retiraram de 68.305 contas o total de R$ 12.493.042,07. O saque médio por pessoa foi de R$ 531,12.