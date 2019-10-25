Minha Casa Minha Vida terá mudanças e faixa 3 pode acabar

Condomínios Minha Casa Minha Vida Crédito: Reprodução

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) vai ter mudanças nos próximos meses. Até o final do ano, o governo federal deve anunciar uma reestruturação nas faixas do programa de acesso à moradia. Entre elas, está o possível fim do faixa 3, que beneficia famílias com renda de até R$ 7 mil.

Na manhã desta sexta-feira (25), em visita a Vitória para o 30º fim de semana do Caixa Mais Brasil, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, conversou com a reportagem de A Gazeta. De acordo com Guimarães, a estruturação do programa de auxílio à moradia está sendo discutida em reuniões quinzenais entre a Caixa, os ministérios do governo federal e o Banco do Brasil.

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A mudança quer beneficiar principalmente o perfil mais carente, que hoje tem acesso à faixa 1 do programa. Atualmente, famílias com renda de até R$ 1,8 mil podem ter até 90% do valor do imóvel subsidiado pelo governo federal. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, no final de 2018, quase 37% dos beneficiados estavam com prestações atrasadas.

"Existe um grupo de pessoas que pode pagar pela moraria, enquanto o outro, não. A discussão que estamos fazendo é de como será feito o pagamento desse segundo grupo, via subsídio ou empréstimo total", expõem o presidente da Caixa.

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De acordo com Guimarães, com a redução nas taxas de empréstimos, algumas faixas do programa quase deixam de ter razão de existir. Este é o caso da faixa 3, para as famílias com renda de até R$ 7 mil. "Nós lançamos a tomada de crédito com base no IPCA e, em muitos casos, a prestação dela é inferior a do Minha Casa Minha Vida Faixa 3. Se você comprar um apartamento de R$ 150 mil, por exemplo, quase que certamente será mais barato tomar o empréstimo pelo IPCA", explica.