Saiba quais são os sinais de que funcionário vai ser demitido

A dispensa ocorre por conta da queda de produtividade, avaliação de desempenho abaixo do esperado reiteradas vezes e comportamento inadequado

A demissão é uma situação temida por muitos profissionais, mas ela não acontece de uma hora para outra. No dia a dia do ambiente de trabalho, é possível observar alguns sinais que podem estar no ar, antes mesmo de o desligamento ser efetivado.

Na maior parte dos casos, a dispensa ocorre por conta da queda de produtividade, da avaliação de desempenho abaixo do esperado reiteradas vezes e do comportamento inadequado ou desalinhado aos valores corporativos.

De acordo com o especialista em gestão de carreira e professor de Gestão de Pessoas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Marcelo Treff, o funcionário também pode se atentar para um afastamento do líder imediato, seguido da falta de feedback, e para o aumento de cobranças injustas ou redução na distribuição das tarefas como alguns indicativos de que algo está errado.

Ele alerta que é possível que as partes cheguem a um consenso de expectativas para evitar a demissão, mas isso vai depender da cultura da empresa, do momento da negociação e da relação construída entre as partes.

Se a relação já estiver muito desgastada, fica tudo mais difícil. No entanto, é possível negociar em busca de consenso antes de a situação ficar desgastada. Empresas e trabalhadores precisam agir com transparência e buscar um acordo Marcelo Treff • Especialista em gestão de carreira

A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, observa que as empresas estão cada vez mais atentas à capacidade de geração de resultados de seus funcionários. Quando ele apresenta queda no desempenho, “corpo mole”, atitudes negativas, conflitos com os colegas ou superiores, ausências frequentes e falta de cooperação com os demais membros da equipe, possivelmente, após a organização tentar entender as causas, pode ser que não tenha alternativa a não ser a demissão.

“Não se apropriar de feedbacks, não promover mudanças, não evidenciar interesse genuíno em ser alguém relevante para a empresa e para o time de trabalho. Para evitar chegar nesse ponto, é fundamental que as empresas tenham políticas claras e transparentes em relação às expectativas de desempenho e tolerância ao descumprimento dos acordos realizados, para evitar surpresas e garantir um ambiente de trabalho saudável”, avalia a psicóloga.

Marcelo Treff, da Fecap, comenta que, do lado da organização, é importante realizar uma entrevista de desligamento, para que o demitido ou demissionário possa ser ouvido. Já o trabalhador deve fazer um exercício de reflexão sobre possíveis causas e tentar levar algum aprendizado.

“É importante, também, evitar a vitimização, a menos que tenha sido identificada alguma ilegalidade por parte do empregador”, salienta o especialista.

Sobre a reversão do quadro, Martha Zouain complementa que a empresa pode adotar medidas como oferecer feedback construtivo, promover treinamentos e capacitações, realocar o colaborador em uma área mais adequada, ou até mesmo buscar soluções de conciliação em casos de conflitos internos.

“O diálogo aberto e honesto entre gestores e colaboradores é essencial para identificar as causas da insatisfação e buscar soluções que beneficiem ambas as partes. Além disso, ter políticas claras e transparentes em relação às expectativas de desempenho e comportamento de seu time, para evitar surpresas e garantir um ambiente de trabalho saudável e focado em resultados”, frisa.

Quais são os principais sinais de que um colaborador será demitido?

Quando percebe um afastamento ou distanciamento do superior, seguido de falta de feedbacks Aumento de cobranças injustas e/ou diminuição na distribuição de trabalhos Não convocações para reuniões Boatos por parte de colegas de trabalho

O que leva um colaborador a ser demitido?

Os motivos são os mais variados. Dentre os mais comuns, estão:

Queda de produtividade Avaliação de desempenho abaixo do esperado reiteradas vezes Comportamento inadequado ou desalinhado aos valores corporativos Reestruturação organizacional Redução de custos na área

