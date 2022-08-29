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Trabalho formal

Ritmo do emprego cai e ES abre só 27 vagas de carteira assinada em julho

Os dados são do Caged, divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho. Segmento agropecuário foi o responsável pela desaceleração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2022 às 11:44

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 11:44

Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
O ritmo de contratação de mão de obra com carteira assinada, que vinha acelerado no Espírito Santo, não conseguiu manter a velocidade e freou a criação de novas vagas em julho, segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta segunda-feira (29). Foram abertos apenas 27 empregos no sétimo mês de 2022 contra o saldo de 2.973 de junho.
Em comparação com julho do ano passado, quando foram 4.007 novos postos de trabalho abertos no período, o desempenho de 2022. chama atenção. Um dos responsáveis pela retração foi o setor agropecuário, que perdeu 2.620 vagas.
Os outros segmentos ficaram na contramão, principalmente o setor de serviços que empregou novos 1.281 profissionais no mês e impediu que o Estado encerrasse o mês com resultado negativo.

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Em seguida aparece a área de construção, responsável por contratar 511 novos empregados. Comércio e indústria abriram 459 e 395 vagas, respectivamente.

PAÍS CRIA 218 MIL VAGAS

Após a criação de 278.753 vagas em junho (dado revisado nesta segunda-feira), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo 218.902 carteiras assinadas em julho.
O resultado do mês passado decorreu de 1.886.537 de admissões e de 1.667.635 de demissões. Em julho de 2021, houve abertura de 306.477 vagas com carteira assinada.
O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, segundo estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast. Mas o saldo veio abaixo da mediana das previsões, calculada em 250 mil postos de trabalho. As projeções eram de abertura líquida de 202 mil a 300.995 vagas.
No acumulado dos sete primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 1.560.896 milhões de vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 1.785.489 postos formais.
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