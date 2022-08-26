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'Anymal'

Conheça o cão-robô usado para evitar acidentes em porto do ES

Equipamento é usado para treinar a equipe e dá orientações importantes para proteger os trabalhadores durante as atividades portuárias
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 ago 2022 às 10:15

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 10:15

O Porto de Tubarão da mineradora Vale, em Vitória , tem contado com um assistente para garantir a segurança dos trabalhadores. É o Anymal, um robô bem parecido com um cachorro, que tem sido usado para treinar a equipe.
A máquina é capaz de coletar e relatar análises visuais, termográficas e de vibração, fornecendo, por meio de Inteligência Artificial, informações consistentes e atualizadas sobre a integridade dos equipamentos e de infraestrutura.
O uso do robô minimiza a exposição humana em locais de risco. “Com o robô, eliminamos riscos pertinentes às atividades de inspeções, como partes rotativas de equipamentos e ruído. Ele também auxilia nas atividades em que o empregado precisa executar uma tarefa em uma posição incômoda, além de dar acesso a espaços confinados com maior segurança”, detalha Rayner Teixeira, analista operacional responsável pelo desenvolvimento do Anymal na Vale. Confira o vídeo.
O robô Anymal ao lado do analista Rayner Teixeira em Itabira (Raphael Portilho/ Vale)
O robô Anymal ao lado do analista Rayner Teixeira em Itabira (Raphael Portilho/ Vale) Crédito: Raphael Portilho/ Vale/Divulgação
Com informações da Vale e do Mário Bonella.

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