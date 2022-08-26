Conheça o cão-robô usado para evitar acidentes em porto do ES

A máquina é capaz de coletar e relatar análises visuais, termográficas e de vibração, fornecendo, por meio de Inteligência Artificial, informações consistentes e atualizadas sobre a integridade dos equipamentos e de infraestrutura.

O uso do robô minimiza a exposição humana em locais de risco. “Com o robô, eliminamos riscos pertinentes às atividades de inspeções, como partes rotativas de equipamentos e ruído. Ele também auxilia nas atividades em que o empregado precisa executar uma tarefa em uma posição incômoda, além de dar acesso a espaços confinados com maior segurança”, detalha Rayner Teixeira, analista operacional responsável pelo desenvolvimento do Anymal na Vale. Confira o vídeo.