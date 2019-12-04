Recuperação judicial da Fertilizantes Heringer é aprovada por credores

Unidade da Heringer em Viana. Empresa passa por dificuldades financeiras Crédito: Heringer | Divulgação

Em assembleia geral realizada nesta terça-feira, dia 3, os credores da Fertilizantes Heringer aprovaram o plano de Recuperação Judicial da companhia, que ainda deverá ser homologado pela Justiça, já que a aprovação pelos credores da classe 2, com garantia real, teve quórum de 45,36%.

Em situação de crise financeira, a Fertilizantes Heringer teve o pedido de recuperação judicial aceito pela 2ª Vara da Comarca de Paulínia, em São Paulo, em fevereiro. A empresa, uma das maiores do ramo em todo o país, tem passado por uma forte crise financeira, com dívidas que superam R$ 1 bilhão, conforme publicado em primeira mão pela colunista Beatriz Seixas, de A Gazeta.

O faturamento da companhia que chegou a R$ 5,3 bilhões em 2016 caiu para R$ 3,8 bilhões em 2018. No ano passado, até o terceiro trimestre, a indústria havia apresentado prejuízo de R$ 441 milhões.

No processo, a empresa alega que, além da forte turbulência econômica nacional, perdeu espaço no mercado para firmas multinacionais, que operam tanto na produção como na distribuição e que lucram com a operação em larga escala.

A empresa que tem uma unidade em Viana, diante da crise financeira, transferiu parte do setor administrativo para São Paulo, mantendo no Espírito Santo apenas as atividades operacionais.