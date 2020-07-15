Recall 2020: como fazer sua marca ter recordes de engajamento

Manter um engajamento no topo é um dos principais desafios atuais das empresas Crédito: Freepik

Engajamento é uma expressão que está em alta e se tornou uma busca constante para as empresas não só conquistarem seus clientes, mas também fidelizá-los. Especialistas apontam que, com o auxílio das agências de publicidade, é possível traçar as estratégias mais adequadas para construir um relacionamento firme com o público-alvo.

"O papel da agência é desenvolver estratégias viáveis e gerar resultados práticos aos seus parceiros. Construir relacionamentos seguros e alavancar negócios, a partir do direcionamento da agência e baseados na confiança dos clientes. Entender as necessidades apontadas, buscar soluções inovadoras com os recursos disponíveis e desenvolver, de forma responsável, os seus projetos de comunicação", observa Bruno Weigert, diretor-geral da Fire Comunicação.

Ainda segundo ele, para criar esse relacionamento com os clientes, as empresas precisam ter uma atitude positiva, transparência e responsabilidade social. Para Bruno, engajamento significa gerar alcance. "É interagir para multiplicar. Estar envolvido com seu público, influenciar e criar intimidade."

Bruno Weigert, diretor-geral da Fire Comunicação: "engajamento significa gerar alcance" Crédito: Arquivo Pessoal

Na avaliação da diretora-executiva da C3 Comunicação, Carol Dardengo, os consumidores conseguem identificar quando a marca traz a sua verdade. Portanto, para conquistar o tão almejado engajamento, é preciso ter valores claros e seguir propósitos.

"Ser fiel à personalidade da marca trará o engajamento como resultado. E isso é todos os dias, não se alcança com uma ação pontual de comunicação" Carol Dardengo - Diretora-executiva da C3 Comunicação

Carol explica que fazer o que todo mundo faz não gera destaque nem lembrança na cabeça das pessoas. Para a especialista, a comunicação atualmente é o maior problema e, ao mesmo tempo, o maior trunfo das empresas - tanto no relacionamento com o público interno, quanto com o público externo. "Sua marca pode dizer algo e ser percebida de forma diferente. Por isso é um trabalho que requer zelo, continuidade e diferenciação."

Para Carol Dardengo, diretora-executiva da C3 Comunicação, é preciso fazer a diferença se a marca quiser ser lembrada Crédito: Arquivo Pessoal

PARCEIROS BEM DEFINIDOS

Para a empresa ser uma marca de sucesso, o presidente da Artcom, Adilson Lourenço, observa que é preciso que a instituição tenha bem definidos seus parceiros, entre os quais, quem vai ser o responsável pela comunicação. Essa definição é um passo vital para o futuro do negócio. "Juntos, selecionam cuidadosamente os valores, considerando todos os aspectos da empresa, equipe, mensagem, vendas, serviços e o marketing de forma geral. É a agência de publicidade que gerencia essas definições para garantir que o mercado receba exatamente aquilo que se pretende e a evolução constante da marca", evidencia o especialista.

Para alavancar o engajamento, Adilson pontua que é necessário fazer uma análise o tempo todo, de forma criteriosa, do comportamento do mercado que está em constante mudança. O público, por sua vez, também está sempre em transformação.

"Temos muitas ferramentas que nos apresentam o que precisamos. Portanto, conhecer o que estamos ofertando, a quem interessa e seus hábitos de consumo, bem como os meios disponíveis e mais aqueles que podemos criar, é sem sombra de dúvidas o caminho certo. E tudo sem perda de tempo" Adilson Lourenço - Presidente da Artcom

Adilson Lourenço, presidente da Artcom, destaca que, para as marcas que ainda não encontraram o seu valor, o primeiro passo é definir o parceiro de comunicação Crédito: Arquivo Pessoal

POSICIONAMENTO CLARO

Em um cenário em que os consumidores estão cada vez mais exigentes e o mercado extremamente disputado, o desenvolvimento de um negócio depende de posicionamentos claros. De acordo com Adilson, para quem ainda não alcançou o devido valor para a sua marca, o primeiro passo é definir este parceiro de comunicação.

"Este é o momento de dar uma guinada em seu posicionamento, rever o caminho que trilhou até aqui e traçar estratégias que definem o que é mais importante para você, fornecendo orientação e influenciando suas escolhas. As agências também influenciam as decisões de compra do consumidor e afetam suas vendas e lucro. Uma boa agência conhece os valores do seu cliente, e eles certamente comprarão da marca cujos valores estejam alinhados aos deles", destaca Adilson.