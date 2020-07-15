Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desafio

Recall 2020: como fazer sua marca ter recordes de engajamento

Estratégias bem traçadas e adequadas são o caminho para construir um relacionamento firme com os clientes

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 13:45
Manter um engajamento no topo é um dos principais desafios atuais das empresas
Manter um engajamento no topo é um dos principais desafios atuais das empresas Crédito: Freepik
Engajamento é uma expressão que está em alta e se tornou uma busca constante para as empresas não só conquistarem seus clientes, mas também fidelizá-los. Especialistas apontam que, com o auxílio das agências de publicidade, é possível traçar as estratégias mais adequadas para construir um relacionamento firme com o público-alvo.
"O papel da agência é desenvolver estratégias viáveis e gerar resultados práticos aos seus parceiros. Construir relacionamentos seguros e alavancar negócios, a partir do direcionamento da agência e baseados na confiança dos clientes. Entender as necessidades apontadas, buscar soluções inovadoras com os recursos disponíveis e desenvolver, de forma responsável, os seus projetos de comunicação", observa Bruno Weigert, diretor-geral da Fire Comunicação.
Ainda segundo ele, para criar esse relacionamento com os clientes, as empresas precisam ter uma atitude positiva, transparência e responsabilidade social. Para Bruno, engajamento significa gerar alcance. "É interagir para multiplicar. Estar envolvido com seu público, influenciar e criar intimidade."
Bruno Weigert é diretor geral da Fire Comunicação
Bruno Weigert, diretor-geral da Fire Comunicação: "engajamento significa gerar alcance" Crédito: Arquivo Pessoal
Na avaliação da diretora-executiva da C3 Comunicação, Carol Dardengo, os consumidores conseguem identificar quando a marca traz a sua verdade. Portanto, para conquistar o tão almejado engajamento, é preciso ter valores claros e seguir propósitos. 
"Ser fiel à personalidade da marca trará o engajamento como resultado. E isso é todos os dias, não se alcança com uma ação pontual de comunicação"
Carol Dardengo - Diretora-executiva da C3 Comunicação
Carol explica que fazer o que todo mundo faz não gera destaque nem lembrança na cabeça das pessoas. Para a especialista, a comunicação atualmente é o maior problema e, ao mesmo tempo, o maior trunfo das empresas - tanto no relacionamento com o público interno, quanto com o público externo. "Sua marca pode dizer algo e ser percebida de forma diferente. Por isso é um trabalho que requer zelo, continuidade e diferenciação."
Carol Dardengo é diretora executiva da C3 Comunicação,
Para Carol Dardengo, diretora-executiva da C3 Comunicação, é preciso fazer a diferença se a marca quiser ser lembrada Crédito: Arquivo Pessoal

PARCEIROS BEM DEFINIDOS

Para a empresa ser uma marca de sucesso, o presidente da Artcom, Adilson Lourenço, observa que é preciso que a instituição tenha bem definidos seus parceiros, entre os quais, quem vai ser o responsável pela comunicação. Essa definição é um passo vital para o futuro do negócio. "Juntos, selecionam cuidadosamente os valores, considerando todos os aspectos da empresa, equipe, mensagem, vendas, serviços e o marketing de forma geral. É a agência de publicidade que gerencia essas definições para garantir que o mercado receba exatamente aquilo que se pretende e a evolução constante da marca", evidencia o especialista.
Para alavancar o engajamento, Adilson pontua que é necessário fazer uma análise o tempo todo, de forma criteriosa, do comportamento do mercado que está em constante mudança. O público, por sua vez, também está sempre em transformação. 
"Temos muitas ferramentas que nos apresentam o que precisamos. Portanto, conhecer o que estamos ofertando, a quem interessa e seus hábitos de consumo, bem como os meios disponíveis e mais aqueles que podemos criar, é sem sombra de dúvidas o caminho certo. E tudo sem perda de tempo"
Adilson Lourenço - Presidente da Artcom
Adilson Lourenço é presidente da Artcom
Adilson Lourenço, presidente da Artcom, destaca que, para as marcas que ainda não encontraram o seu valor, o primeiro passo é definir o parceiro de comunicação Crédito: Arquivo Pessoal

POSICIONAMENTO CLARO

Em um cenário em que os consumidores estão cada vez mais exigentes e o mercado extremamente disputado, o desenvolvimento de um negócio depende de posicionamentos claros. De acordo com Adilson, para quem ainda não alcançou o devido valor para a sua marca, o primeiro passo é definir este parceiro de comunicação. 
"Este é o momento de dar uma guinada em seu posicionamento, rever o caminho que trilhou até aqui e traçar estratégias que definem o que é mais importante para você, fornecendo orientação e influenciando suas escolhas. As agências também influenciam as decisões de compra do consumidor e afetam suas vendas e lucro. Uma boa agência conhece os valores do seu cliente, e eles certamente comprarão da marca cujos valores estejam alinhados aos deles", destaca Adilson.
Bruno também ressalta que o trabalho de uma agência de publicidade é fazer uma diferença real na vida dos clientes. Para ele, quatro dicas são essenciais para as empresas manterem o engajamento no topo. "Escute com o coração, tenha mente aberta ao novo, esteja próximo do seu público e mostre sempre a verdade", finaliza o especialista.

LEIA MAIS

Como as agências ajudam a elevar o poder das marcas no mercado

Com propósito, empresas driblam a crise provocada pela Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados