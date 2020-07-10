Como as agências ajudam a elevar o poder das marcas no mercado

As agências de publicidade são grandes parceiras no desenvolvimento dos negócios Crédito: Freepik

Por trás de uma empresa admirada tem um time de profissionais de peso que contribuem para o posicionamento certeiro do negócio. Segundo especialistas, a comunicação adequada para o público-alvo é uma das missões das agências de publicidade que se tornaram fundamentais para não só impulsionar as vendas, mas também para lapidar o poder das marcas.

"O papel de uma agência de publicidade é criar um posicionamento para a marca, torná-la conhecida, e desta forma alavancar os negócios. É pensar que ainda vale a máxima de fazer com que o seu cliente seja visto, mas é preciso que ele, mais do que visto, conquiste seu público, seja engajado e tenha propósito enquanto negócio", explica Adriana Chamas, diretora de atendimento da A4 Publicidade.

De acordo com a especialista, as agências são grandes aliadas para traçar as estratégias de conquista do público. "Marcas hoje em dia têm poder na medida em que constroem propósitos, têm de fato atitudes diante dos seus consumidores. E a agência de publicidade é a grande parceira da marca neste processo de construção de propósitos. Ela, junto ao cliente, pode ajudar a pensar e a traçar estratégias de mercado", observa Adriana.

A diretora de atendimento da A4 Publicidade, Adriana Chamas, destaca que as agências são grandes parceiras no processo de construção de propósitos Crédito: Arquivo Pessoal

Ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho de uma agência não se resume a criar comerciais, ressalta Luiz Roberto Campos da Cunha, presidente da Danza. "É muito além disso. É criar a conexão entre marcas e consumidores, um vínculo que transcenda uma relação comercial para torná-la relevante, inesquecível e imprescindível na vida das pessoas", explica o especialista.

Para o CEO da holding de comunicação Beta Rede, Rimaldo de Sá, é de responsabilidade das agências participar da evolução e do desenvolvimento dos negócios dos clientes. É preciso, reforça ele, dar sentido às marcas por meio da comunicação.

"Seja ela em uma peça publicitária, uma ideia para o dia a dia ou um novo produto, a comunicação tem o poder de transformar negócios. E cabe às agências ser um parceiro que oferece este olhar e entregas ao cliente" Rimaldo de Sá - CEO da holding de comunicação Beta Rede

VISÃO AMPLIADA

Ainda segundo Rimaldo, não contar com o apoio de uma agência pode fazer com que as empresas não enxerguem o mundo e o mercado pelo olhar de fora da instituição. "Não ter uma agência parceira e comprometida pode limitar as marcas a encontrar soluções de comunicação dentro de uma bolha que é o dia a dia da empresa. Essa troca e a riqueza de repertório que uma agência traz para os negócios é um valor fundamental nos dias de hoje. Não usufruir desse diferencial seria um erro."

O CEO da holding de comunicação Beta Rede, Rimaldo de Sá, defende que é de responsabilidade das agências participar da evolução e do desenvolvimento dos negócios dos clientes Crédito: Arquivo Pessoal

Adriana Chamas faz a mesma ponderação e destaca que, sem uma visão ampla de mercado, as empresas serão míopes em relação a várias questões. Sem contar com uma agência, diz a diretora da A4, pode ser que as empresas não trabalhem com dados de pesquisa, o que na maioria das vezes as leva a tomarem decisões equivocadas e se posicionarem de forma amadora diante de um mercado cada vez mais concorrencial e profissional.

"Trabalho de qualidade para ser executado necessita de pessoas capacitadas e com experiência. Então, não adianta a marca economizar na escolha de sua agência porque, provavelmente, seus resultados não serão tão bons" Adriana Chamas - Diretora de atendimento da A4 Publicidade

PARCERIA E CONFIANÇA

Para Luiz Roberto, uma agência de referência precisa estabelecer, desde o início, uma relação de parceria. De acordo com ele, essa confiança não se limita apenas ao cliente. É preciso dividir esse sentimento com outros profissionais que também fazem a roda girar.

"Não podemos esquecer de veículos e fornecedores, que estão sempre ao lado das agências trabalhando por um mercado cada vez mais forte. E, obviamente, o mais importante: ter uma equipe que faça a diferença. E não falo apenas da criação, mas em todos os departamentos: mídia, planejamento, comercial, inteligência digital, produção. É a soma de todos esses talentos que ajuda a construir uma grande agência" Luiz Roberto Campos da Cunha - Presidente da Danza

Para Luiz Roberto Campos da Cunha, presidente da Danza, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho de uma agência não se resume a criar comerciais Crédito: Arquivo Pessoal