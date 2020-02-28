Quem tem direito a desconto ou isenção no IPTU na Grande Vitória

Entenda os requisitos necessários para solicitar a isenção do IPTU na Grande Vitória Crédito: Pixabay

12/12/2019 - Vitória - ES - Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória- Praia de Santa Helena Crédito: Luciney Araújo

O segundo mês do ano vai chegando ao fim e, com ele, mais boletos. Em Vitória, por exemplo, moradores já vêm recebendo a guia única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), calculado com base no valor do imóvel. Diante disso, surgem as dúvidas: posso requerer isenção? Como proceder?

Cada município elenca regras próprias, mas, de uma forma geral, idosos, pessoas com doenças graves, pensionistas e moradores de ruas sem pavimentação são beneficiados.

VITÓRIA

Imóveis edificados com valor venal até R$ 30 mil e imóveis não edificados (terrenos) com o valor venal até R$ 7.000,00 estão isentos do pagamento do IPTU. Nesses casos, é emitida guia para o contribuinte somente com a cobrança das taxas, sendo que nos casos de imóveis edificados será cobrada a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), conhecida como taxa de lixo. Para os casos de imóveis não edificados, além da TCRS, será também cobrada a Contribuição para Custeio de Serviços de Iluminação Pública (Cosip), conhecida como taxa de iluminação.

Além deles, imóveis de Preservação Ambiental Permanente podem ter isenção total ou parcial de, no mínimo, 50% no valor do imposto. A obtenção do benefício deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) até o dia 30 do mês de setembro do ano anterior, aplicando-se, a partir deste momento, apenas para 2021 . O benefício é de caráter permanente.



. O benefício é de caráter permanente. Já os imóveis de Preservação Histórica, que também podem ter isenção total ou parcial de, no mínimo, 50% no valor do imposto, não exige requerimento por parte do contribuinte.

Os imóveis localizados nas quadras dos trechos onde funcionam regularmente feiras livres semanais têm direito à redução de 30% do valor do IPTU. O pedido, neste caso, pode ser feito em qualquer época do ano, na Central de Atendimento ao Contribuinte, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, com entrega de senhas até as 18h.



Ex-combatentes integrantes da Força Expedicionária Brasileira têm direito a 100% de isenção do imposto, desde que no imóvel resida um ex-combatente ou viúva/ ex-companheira. A solicitação deve ser feita anualmente na Central de Atendimento ao Contribuinte.



No caso dos idosos, estes têm direito à redução de 75% sobre o IPTU e taxas. A solicitação deve ser feita na sede da Prefeitura de Vitória, entre 1º de julho a 30 de novembro do ano anterior, aplicando-se, a partir deste momento, apenas para 2021. Para fazer jus ao desconto, o idoso deve realizar o pagamento em cota única, ter idade superior a 60 anos ou ter sido aposentado por invalidez, ter um único imóvel e nele residir, ter renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos.



VILA VELHA

Em Vila Velha, os casos de isenção total consistem em: imóveis edificados em ruas sem pavimentação, imóveis para portadores de doenças graves que possuem apenas um imóvel no município e residem nele, imóveis para aposentados pensionistas e funcionários públicos municipais com renda mensal de até três salários mínimos que possuem apenas um imóvel e residem nele, imóveis edificados com até dois pavimentos que possuem árvores na calçada, imóveis edificados com até dois pavimentos que mantiverem a calçada nos padrões municipais e imóveis residenciais com valor venal de até R$ 30 mil.

Nestes casos, os contribuintes que se encaixam nos requisitos devem comparecer à sede da Prefeitura, com documentos pessoais e do imóvel, das 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira, até o dia 13 de abril.

Já os casos de descontos são:

10% para imóveis com calçadas cidadãs, para imóveis edificados com até dois pavimentos. 10% sobre o IPTU para imóveis com uma árvore, 12% sobre o IPTU para imóveis com duas árvores e 18% sobre o IPTU para imóveis com três ou mais árvores (IPTU Verde). Em todos estes casos, deve-se protocolar o pedido anualmente.



Desconto de 40% sobre o IPTU para imóveis construídos no Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Enquanto estes imóveis permanecerem sob propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial, não é preciso protocolar, sendo que o desconto será automático no carnê.

Desconto de Feira Livre: 50% sobre o IPTU para imóveis localizados em vias públicas em que são realizadas feiras livres. Neste caso o desconto é automático no carnê.

SERRA

O município da Serra prevê isenções do imposto em alguns casos. Aposentados, por exemplo, têm direito, mas devem cumprir alguns requisitos: ter renda bruta comprovada de até três salários mínimos; e possuir apenas um imóvel no município destinado à residência, cujo valor venal não exceda R$ 106.222,26. A isenção poderá ser requerida até 15 de abril no Protocolo da prefeitura.

Também têm direito à isenção os proprietários de imóveis residenciais cujo valor venal seja de até R$ 48.795,56. É preciso ter apenas um imóvel e morar nele. Nesse caso, não é necessário requerimento. A isenção é automática e o carnê não é enviado.

CARIACICA

Aposentados e Pensionistas residentes em Cariacica têm direito à isenção de IPTU à totalidade, bem como da taxa de coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) em 50%, desde que solicitada por requerimento. Aposentados e Pensionistas que requereram e obtiveram isenção do IPTU e TCRS em anos anteriores devem renovar a condição de isentos até o dia 10 de abril deste ano.

No caso de imóveis com valor venal de até R$ 27.910.57 há isenção automática do IPTU e da TCRS. Não é preciso requerer a isenção, mas é preciso ter o imóvel cadastrado na Prefeitura.

Para requerer o benefício, o interessado deve ir à Central de Atendimento no prédio da Prefeitura em Alto Lage, de segunda à sexta-feira, das 12h às 19h, ou na Central Faça Fácil, também de segunda à sexta, das 8h às 17 h e aos sábados de 8h às 12h.

A partir desta segunda-feira (02), os carnês de IPTU começarão a ser entregues no município.

GUARAPARI

Tem direito à isenção do IPTU aposentados, pensionistas, servidores públicos municipais e pessoas com doenças crônicas, que receberem até três salários mínimos, possuam apenas um imóvel e residam no município.

Para requerer a isenção, o proprietário deve preencher o formulário disponível no site e protocolar na sede da Prefeitura de Guarapari, situada na Rua Alencar Moraes de Rezende, 100, bairro Jardim Boa Vista.

Para o exercício de 2020 o período de requerimento da isenção terminou em 02 de outubro de 2019.

VIANA

Em Viana, o pedido de isenção do IPTU deve ser protocolado na Prefeitura Municipal até o dia 31 de outubro do ano anterior, aplicando-se, a partir deste momento, apenas para 2021. Dentre as hipóteses previstas, está a de o imóvel ter sido cedido gratuitamente para funcionamento de serviços públicos municipais e a de os imóveis serem considerados de valor histórico ou cultural.

Além destes casos, também poderá estar isento o prédio de propriedade de ex-combatente, integrante da Força Expedicionária Brasileira ou de sua viúva, desde que seja o único que possua no município e nele resida.

O imóvel de propriedade de idosos, aposentados, viúvas, pensionistas e portadores de deficiência, ou moléstias graves e incuráveis que os incapacitem de exercer atividades laborativas, desde que seja o único que possua no município e nele resida, e cuja renda mensal não exceda a dois salários mínimos, ou a propriedade dessas mesmas pessoas que funcionem regularmente instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, também será isento.

FUNDÃO