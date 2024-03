Semana do Consumidor

Mutirão para quitar dívida tem até desconto de 100% e parcelas de 10 anos

Consumidores em atraso com bancos, financeiras, empresas de telecomunicação, água e energia terão a oportunidade de regularizar a situação financeira; veja como participar

Procon e Serasa têm feirões de renegociação de dívidas na Semana do Consumidor. (Freepik)

João Barbosa Repórter / [email protected]

A Semana do Consumidor, que acontece entre os dias 15 e 22 de março, contará com feirões de renegociação de dívidas no Espírito Santo. Ações dos Procons estadual e municipais e da Serasa vão oferecer descontos de até 100% em juros e parcelamento dos débitos em até 10 anos.

Quem estiver com dívidas em atraso com bancos, financeiras, empresas de telecomunicação, água e energia elétrica terá a oportunidade de negociar o pagamento e regularizar a situação financeira.

Na Capital, o Procon-ES realizará o Mutirão de Negociação de Dívidas nos dias 13, 14 e 15 de março (de quarta a sexta-feira), das 9 às 17 horas, na sede do órgão, no Centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro.

Segundo o Procon, não há limites nos valores das dívidas e da renda para participar do mutirão.

“Basta que o consumidor agende seu atendimento e compareça à sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória, até o dia 15 de março. Além disso, o consumidor deverá ser o titular da dívida e apresentar, na hora do atendimento, os seus documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e documentos relacionados à dívida como contrato, fatura, boleto, entre outros”, informou o órgão.

Empresas participantes do Mutirão de Negociações Banestes, EDP, Cesan, Dacasa Financeira, Crefisa, Banco Carrefour, Casas Bahia, Sicoob, Itaú, Simonetti, Caixa Econômica, Vivo, Claro, Oi, PicPay, Banco Original, Santander, Sipolatti

Os atendimentos presenciais devem ser agendados por meio do site agenda.es.gov.br, onde há uma identificação específica por empresa e por participante do mutirão.

Além da ação do Procon estadual, o Procon de Vitória promove o mutirão, também das 9 às 17 horas, na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, nº 2.544, no bairro Itararé.

Cariacica

Em Cariacica, o mutirão acontece entre quarta-feira (13) e sábado (16), das 9h às 17h, na quadra do Centro Administrativo do bairro Vera Cruz, com atendimentos por ordem de chegada.

Além da oportunidade de sanar as dívidas, até o dia 15, os moradores também poderão conferir as 500 vagas de emprego disponíveis no município.

Desconto de até 100% em juros

O Banestes, uma das empresas participantes dos mutirões dos Procons e de Cariacica, vai oferecer condições especiais com descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento dos valores em até 120 meses, ou seja, dez anos. Nas três ações, podem requerer a renegociação os clientes Banestes pessoa física ou pessoa jurídica, com dívidas judicializadas ou não e com atraso superior a 60 dias.

"Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica", divulgou o Banestes.

Guarapari

Na Cidade Saúde, o Procon de Guarapari, em conjunto com a Dacasa Financeira, promove o feirão entre os dias 13 e 15 de março, das 9h às 16h, na sede do órgão, no bairro Muquiçaba.

Durante o feirão, os consumidores poderão negociar seus débitos com condições diferenciadas para pagamento. Para participar, o titular da dívida deve levar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o Procon também recomenda a posse de documentos relacionados a dívida.

Serasa dá descontos com MegaFeirão Desenrola

Desde o dia 4 de março, a Serasa reúne condições especiais de negociação de até 99% das dívidas com mais 700 empresas privadas ao redor do Brasil, além de concessionárias de água, luz, gás e telefonia. Até o dia 28 de março, o MegaFeirão Serasa e Desenrola oferece oportunidades com descontos de até 99% do valor da dívida, parcelamento em até 72 vezes e opções de pagamento via Pix ou boleto.

Durante o período, os inadimplentes podem consultar e negociar as dívidas de forma on-line, por meio do site serasa.com.br, via aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096.

Além das opções on-line, mais de 6 mil agências dos Correios também ofertam atendimento mediante taxa única de R$ 4,20.

