7 dicas para empreender no mercado da beleza

Veja como a formação de qualidade é essencial para o sucesso profissional

Publicado em 9 de maio de 2025 às 15:59

O setor de beleza é um dos destaques para quem deseja empreender Crédito: Imagem: Shakirov Albert | Shutterstock

O setor da beleza segue aquecido em 2025, sendo uma das melhores portas de entrada para quem deseja empreender. Segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 2023 teve mais de 180 mil novos microempreendedores formais na área — quase 500 profissionais formalizados por dia —, um reflexo direto da crescente demanda por serviços personalizados de estética, cabelos e unhas. >

Aline Augusto, diretora de Marketing e Inovação do Instituto Embelleze, reforça que o segredo para se destacar nessa área vai além do talento: “No mercado da beleza, a qualificação profissional não é apenas um diferencial, é uma necessidade. A formação de qualidade capacita profissionais a atenderem as expectativas de um público exigente e a acompanharem as constantes mudanças do setor”. >

A seguir, Aline Augusto lista algumas dicas para quem deseja empreender e crescer no setor da beleza. Confira! >

1. Invista em cursos que combinam técnica e visão de negócio

Para empreender com segurança, é essencial dominar tanto os aspectos técnicos quanto a administração do negócio. Existem cursos que oferecem módulos específicos sobre gestão, precificação e fidelização de clientes, e muitos já são estruturados para empreendedores, com foco em quem quer abrir o próprio salão ou atuar de forma autônoma. “É fundamental que o profissional tenha conhecimento não só da técnica, mas também do controle financeiro e do marketing pessoal”, orienta Aline Augusto. >

>

2. Escolha áreas com demanda contínua e especialize-se

Serviços como manicure, barbearia e design de sobrancelhas continuam entre os mais buscados. Especializações em técnicas como nail art, extensões de cílios ou cortes avançados ampliam o portfólio e agregam valor ao serviço. Ao investir em especializações, o profissional expande suas possibilidades de renda e atrai um público mais segmentado. >

3. Opte por formações flexíveis e acessíveis

Há opções de cursos presenciais, online e até híbridos, que permitem ao aluno aprender no próprio ritmo e conciliar os estudos com outros compromissos. Formatos modulares também permitem uma formação mais rápida, sem abrir mão da qualidade. “Essa flexibilidade é essencial para quem quer começar a empreender quanto antes, muitas vezes já atendendo clientes durante o curso”, explica Aline Augusto. >

Modelos educacionais que oferecem a possibilidade de praticar em ambientes reais favorecem a confiança e a experiência dos alunos Crédito: Imagem: Rovsky | Shutterstock

4. Experimente enquanto aprende

Alguns modelos educacionais já oferecem a possibilidade de praticar em ambientes reais durante a formação, como os salões-escola. Neles, o aluno atende clientes de verdade sob supervisão, ganhando confiança e experiência desde o início. “Esse modelo favorece a prática e acelera o desenvolvimento profissional”, diz Aline Augusto. >

5. Use o espaço físico como extensão do seu negócio

Outra vantagem de alguns centros de ensino é o coworking : horários e salas disponíveis para os próprios alunos atenderem seus clientes. Além de treinar, é possível gerar renda enquanto está em processo de formação. Esse incentivo ao empreendedorismo na escola faz toda a diferença no início da carreira. >

6. Construa sua presença digital desde o início

Não espere o diploma para começar a mostrar seu trabalho. Criar um perfil profissional nas redes sociais, divulgar serviços, mostrar bastidores e colher depoimentos já no período de formação pode ser um ótimo começo. “O marketing digital é uma ferramenta potente para quem está começando, e deve fazer parte da formação do profissional moderno”, reforça a especialista. >

7. Participe de eventos e atualize-se sempre

O mercado da beleza se reinventa a todo momento. Participar de workshops , feiras e eventos com especialistas e influenciadores te conecta com as novidades do setor. “Esses momentos são estratégicos para networking e atualização técnica. O profissional que se mantém atualizado cresce mais rápido e com mais consistência”, finaliza Aline Augusto. >

Por Denyze Moreira >

