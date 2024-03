Investimento federal

Novo PAC: 62 cidades do ES vão ser contempladas com 129 obras; veja lista

Obras e empreendimentos compreendem os eixos Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação e Infraestrutura Social e Inclusiva

O resultado do Novo PAC Seleções 2023, programa do governo federal que vai destinar recursos para investimentos nos eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva, teve resultado da seleção divulgado nesta quinta-feira (7), em Brasília (DF).

O Espírito Santo, que inscreveu propostas em todas as modalidades, foi contemplado com 129 obras que vão atender a 62 municípios. A Casa Civil estima que as obras e os empreendimentos do Novo PAC Seleções beneficiem uma população de 3,5 milhões de pessoas no Estado nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte.

Estado vai ganhar mais 20 escolas em tempo integral com recursos do novo PAC. (Shutterstock)

Ao todo, os municípios e o Estado foram contemplados com 83 obras e equipamentos no eixo Educação, incluindo, duas escolas em tempo integral solicitadas pelo governo do Estado nos municípios de Laranja da Terra e Vila Velha (Jabaeté); 37 no eixo Saúde e mais nove em Infraestrutura Social e Inclusiva, incluindo seis CEUs da Cultura nas cidades de Cariacica (a pedido pelo governo estadual), Fundão, Linhares, Serra, Viana e Vila Velha.

“As obras do PAC vão de encontro ao que buscamos no governo do Estado, que é ter mais infraestrutura para avançar no desenvolvimento do Espírito Santo. Todas essas obras e equipamentos contribuem para melhorar a qualidade de vida dos capixabas, atraindo mais investimentos, gerando empregos e impulsionando o crescimento da economia local”, avaliou o governador Renato Casagrande, que participou da cerimônia em Brasília.

Em geral, o Estado vai ganhar mais 26 unidades básicas de saúde, seis centros de atenção psicocossociais e cinco unidades odontológicas móveis. Na área de educação, serão 20 escolas em tempo integral e 36 creches e escolas de educação infantil. Na área de cultura e esporte serão implementados seis centros de cultura e três espaços esportivos comunitários. Confira na tabela abaixo os investimentos por cidade.

