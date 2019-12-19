Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direito do trabalhador

Prazo para pagar segunda parcela do 13º salário termina nesta sexta

Empresas têm até esta sexta-feira (20) para colocar na conta do trabalhador o benefício, que tem descontos de impostos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:06

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:06

Dinheiro:  13º ajuda a dar respiro nas contas no fim do ano Crédito: Pixabay
O Natal está chegando e todo mundo quer comprar os presentes e garantir os produtos da ceia. Por isso, muita gente está aguardando a segunda parcela do 13º salário cair na conta. As empresas têm até esta sexta-feira (20) para pagar a segunda parcela benefício. Este recurso é entregue ao trabalhador com desconto de impostos, como a Previdência e o Imposto de Renda. A Gazeta preparou um guia para tirar as principais dúvidas sobre o recurso. Veja abaixo.

O QUE É O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO?

Conhecido antigamente como gratificação de Natal, o benefício foi criado no Brasil pela Lei 4.090, de 13/07/1962, e garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração por mês trabalhado. Ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano.

QUEM TEM DIREITO A RECEBER O DÉCIMO TERCEIRO?

Todos os empregados que têm carteira assinada, sejam funcionários públicos, da iniciativa privada, aposentados ou pensionistas. A partir de 15 dias trabalhados, o brasileiro passa a ter o direito de receber a gratificação.

Veja Também

Com dólar nas alturas, ceia de Natal pode ficar mais cara

13º vai movimentar R$ 3 bilhões na economia do ES

COMO CALCULAR O DÉCIMO TERCEIRO?

A quantia recebida corresponde a 1/12 (um doze avos) do salário mensal para cada mês trabalhado. Isso significa que o brasileiro que tiver direito ao décimo terceiro e tiver trabalhado o ano todo receberá um salário extra ao final do período. O valor recebido é proporcional ao número de meses trabalhados.
Para fazer esse cálculo é preciso dividir o salário integral por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados. Outras gratificações, como horas extras, comissões, adicionais noturno e de insalubridade também entram na conta.

QUANDO RECEBO O MEU DÉCIMO TERCEIRO?

A primeira parcela é paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. É nela que vêm descontados os impostos como FGTS, Imposto de Renda Retido Fonte (IRRF) e INSS

QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA TAMBÉM TEM O DÉCIMO TERCEIRO DO BENEFÍCIO?

Segundo medida provisória assinada pelo presidente este ano, os beneficiários do Bolsa Família vão ter direito ao 13º salário pago em uma parcela. O pagamento do benefício extra terá o mesmo valor pago em dezembro e deverá ser creditado no mesmo mês.

Veja Também

Como blindar o 13º salário e começar o ano no azul

Mais de 173,8 mil no ES devem receber 13º salário do Bolsa Família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados