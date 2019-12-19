Prazo para pagar segunda parcela do 13º salário termina nesta sexta

Dinheiro: 13º ajuda a dar respiro nas contas no fim do ano Crédito: Pixabay

O Natal está chegando e todo mundo quer comprar os presentes e garantir os produtos da ceia. Por isso, muita gente está aguardando a segunda parcela do 13º salário cair na conta. As empresas têm até esta sexta-feira (20) para pagar a segunda parcela benefício. Este recurso é entregue ao trabalhador com desconto de impostos, como a Previdência e o Imposto de Renda . A Gazeta preparou um guia para tirar as principais dúvidas sobre o recurso. Veja abaixo.

O QUE É O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO?

Conhecido antigamente como gratificação de Natal, o benefício foi criado no Brasil pela Lei 4.090, de 13/07/1962, e garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração por mês trabalhado. Ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano.

QUEM TEM DIREITO A RECEBER O DÉCIMO TERCEIRO?

Todos os empregados que têm carteira assinada, sejam funcionários públicos, da iniciativa privada, aposentados ou pensionistas. A partir de 15 dias trabalhados, o brasileiro passa a ter o direito de receber a gratificação.

COMO CALCULAR O DÉCIMO TERCEIRO?

A quantia recebida corresponde a 1/12 (um doze avos) do salário mensal para cada mês trabalhado. Isso significa que o brasileiro que tiver direito ao décimo terceiro e tiver trabalhado o ano todo receberá um salário extra ao final do período. O valor recebido é proporcional ao número de meses trabalhados.

Para fazer esse cálculo é preciso dividir o salário integral por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados. Outras gratificações, como horas extras, comissões, adicionais noturno e de insalubridade também entram na conta.

QUANDO RECEBO O MEU DÉCIMO TERCEIRO?

A primeira parcela é paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. É nela que vêm descontados os impostos como FGTS , Imposto de Renda Retido Fonte (IRRF) e INSS

QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA TAMBÉM TEM O DÉCIMO TERCEIRO DO BENEFÍCIO?