Mais de 173,8 mil no ES devem receber 13º salário do Bolsa Família

Cartão do Bolsa Família Crédito: Divulgação

A União precisou aumentar em R$ 2,58 bilhões o orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia, para tornar possível o pagamento da parcela extra do benefício.

O BENEFÍCIO

O programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais, e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais.

Na folha de setembro, o programa atendeu 13,5 milhões de famílias em todo o país e destinou a elas um total de R$ 2,5 bilhões. O benefício médio nacional foi de R$ 189,21.