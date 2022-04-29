Postos terão nova forma de mostrar preços dos combustíveis. Entenda

Postos terão que cortar uma casa decimal depois da virgula nos preços dos combustíveis Crédito: Bruna Hemerly

O preço dos combustíveis nos postos voltará a ter apenas dois dígitos após a vírgula. A medida anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entra em vigor no dia 7 de maio.

A resolução foi submetida à consulta e audiência públicas. Ela vem sendo discutida pela ANP desde 2018, com o início da greve dos caminhoneiros. Na ocasião, a agência adotou um conjunto de medidas de flexibilização, excepcionais e temporárias, com o intuito de garantir o abastecimento.

Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados passarão a ser expressos pelos postos revendedores com duas casas decimais, em vez das atuais três casas decimais, no painel de preços e nas bombas medidoras.

No ano passado, quando a medida foi anunciada, a ANP dizia que ela poderia facilitar o entendimento do consumidor, mas a mudança causa dúvidas de como será feito o arredondamento dos preços e se no final das contas o cidadão comum vai pagar ainda mais pelo combustível.

Na avaliação do economista Eduardo Araújo, que atua no Conselho Federal de Economia , com os preços dos combustíveis já inflacionados como estão, tanto o arredondamento feito para cima quanto para baixo não deve impactar dignificativamente nos bolsos dos consumidores finais nem do caixa dos postos.

A Gazeta, o Procurado pela reportagem de, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos-ES) informou que orienta que os revendedores cumpram com a resolução e que o arredondamento em cada posto se dará de forma particular e individual.

Já o Procon-ES , informou que a partir da vigência da regulamentação da Resolução nº 858/21 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o instituto vai dar início às fiscalizações.

Segundo o órgão, a medida está diretamente relacionada a exposição de preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados no painel de preços e nas bombas medidoras e, portanto, no dever de informação correta dos combustíveis.

"Esperamos que os revendedores varejistas compreendam a mudança que se mostra benéfica, porque a forma de exposição de preços com três casas decimais sempre foi de difícil assimilação pelos consumidores em geral" Rogério Athayde - diretor-presidente Procon-ES