PicPay e Nubank parcelam Pix no cartão em até 12 vezes; veja riscos

Quando as contas apertam ou um estabelecimento não aceita pagamentos em cartão, fazer um Pix no crédito pode ser uma solução para consumidores. A opção é mais um meio de pagamento ofertado por algumas instituições financeiras, entretanto, é preciso ter atenção às taxas.
Enquanto um Pix tradicional, isto é, uma transferência “instantânea” de uma conta para outra não é tarifado, ao utilizar o cartão para fazer o pagamento há incidência de juros e, em alguns casos, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ou seja, o valor a pagar, posteriormente, será superior à soma transferida.
Hoje, pelo menos duas instituições oferecem a facilidade. No PicPay, por exemplo, “as taxas do Pix Parcelado no PicPay vão de 2,49% a 5,49%, a depender do nível de relacionamento com a instituição e o perfil do cliente”, informou o app de serviços financeiros.
O Nubank também permite o Pix no Crédito, e, de acordo com o banco, “é possível fazer esse pagamento em uma única parcela, cobrada na sua fatura atual, ou em até 12 vezes no seu cartão”.
É possível, também, escolher em qual fatura o pagamento será quitado: a próxima, ou uma das duas seguintes. Há incidência de juros a cada vez que o pagamento é prorrogado. O banco foi questionado sobre o percentual das taxas cobradas, mas não se manifestou.
Embora não ofereça a possibilidade de realizar pagamentos no pix com cartão de crédito, o Santander oferece o Divide o Pix, vinculado ao crédito pessoal. As parcelas são debitadas mensalmente da conta, na data escolhida.
“É uma operação de crédito pessoal, disponível apenas para correntistas pessoa física, maiores de 18 anos, estando sujeita à cobrança de juros e IOF. A oferta ocorrerá exclusivamente no momento da realização da transação Pix, quando você terá acesso às informações relativas aos dados: valores de parcela, data de débito, taxa de juros e escolha de prazo. O limite do valor do Pix e o prazo de parcelamento dependerão da análise de crédito e das condições do produto vigentes à época da contratação”, explicou o banco.
Uma solução semelhante, de Pix parcelado vinculado ao crédito pessoal, também foi lançada pelo Itaú e pelo Mercado Pago.
No caso do Itaú, a opção só existe para quem tem crédito pré-aprovado no aplicativo e, conforme consta em comunicado da instituição, o correntista pode parcelar uma transação a partir de R$ 80, enquanto o destinatário recebe o valor à vista na chave informada.
Já o Mercado Pago permite parcelar as compras com Pix através do saldo adquirido na contratação do Mercado Crédito, uma solução financeira oferecida aos clientes da plataforma, de acordo com a análise do perfil.
Banestes, Bradesco, Caixa e C6 Bank não oferecem a opção. O Banco do Brasil e o Inter também foram consultados, mas não se manifestaram até a conclusão desta matéria.
Os riscos de parcelar Pix no cartão ou no crédito pessoal
Seja ao fazer o Pix por meio do cartão, ou com o crédito pessoal, há incidência de juros sobre as transações e, em alguns casos, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ou seja, o valor a pagar, posteriormente, será superior à soma transferida. Assim, é preciso tomar certos cuidados.
01
Atenção aos juros
As taxas de juros variam de acordo com o perfil de crédito e a relação do consumidor com a instituição financeira. Um cliente com inadimplente, por exemplo, pode até ter a opção disponível, mas corre o risco de pagar por taxas mais altas ao utilizar essas funcionalidades. O valor cobrado pelo empréstimo, no fim, pode ser bem mais elevado do que a soma transferida via Pix era.
02
Planejamento
Se for necessário realizar um Pix, a orientação geral é optar pela transferência “instantânea” tradicional, de uma conta para outra, com o saldo em conta, não tarifado. O Pix via cartão, ou crédito pessoal, deve ser a exceção,
03
Moderação
Algumas instituições chegam a oferecer limites extras específicos para a realização de Pix via cartão, mas o crédito não deve ser encarado como extensão do salário, pois isso pode levar a uma bola de neve de dívidas.