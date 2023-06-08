Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crédito instantâneo

PicPay e Nubank parcelam Pix no cartão em até 12 vezes; veja riscos

Transação instantânea financiada tem juros e em alguns casos até IOF. Alguns bancos oferecem também parcelamento pelo crédito pessoal. Entenda
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jun 2023 às 18:10

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 18:10

Pagamento por QR Code: PicPay permite pagamentos por Pix com cartão de crédito
Pagamento por QR Code: PicPay permite pagamentos por Pix com cartão de crédito Crédito: Pexels
Quando as contas apertam ou um estabelecimento não aceita pagamentos em cartão, fazer um Pix no crédito pode ser uma solução para consumidores. A opção é mais um meio de pagamento ofertado por algumas instituições financeiras, entretanto, é preciso ter atenção às taxas.
Enquanto um Pix tradicional, isto é, uma transferência “instantânea” de uma conta para outra não é tarifado, ao utilizar o cartão para fazer o pagamento há incidência de juros e, em alguns casos, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ou seja, o valor a pagar, posteriormente, será superior à soma transferida.
Hoje, pelo menos duas instituições oferecem a facilidade. No PicPay, por exemplo, “as taxas do Pix Parcelado no PicPay vão de 2,49% a 5,49%, a depender do nível de relacionamento com a instituição e o perfil do cliente”, informou o app de serviços financeiros.
O Nubank também permite o Pix no Crédito, e, de acordo com o banco, “é possível fazer esse pagamento em uma única parcela, cobrada na sua fatura atual, ou em até 12 vezes no seu cartão”.
Nubank permite o Pix no Crédito
Nubank permite o Pix no Crédito Crédito: Nubank/Reprodução
É possível, também, escolher em qual fatura o pagamento será quitado: a próxima, ou uma das duas seguintes. Há incidência de juros a cada vez que o pagamento é prorrogado. O banco foi questionado sobre o percentual das taxas cobradas, mas não se manifestou.
Embora não ofereça a possibilidade de realizar pagamentos no pix com cartão de crédito, o Santander oferece o Divide o Pix, vinculado ao crédito pessoal. As parcelas são debitadas mensalmente da conta, na data escolhida.
Santander oferece o Divide o Pix, vinculado ao crédito pessoal
Santander oferece o Divide o Pix, vinculado ao crédito pessoal Crédito: Santander/Reprodução
“É uma operação de crédito pessoal, disponível apenas para correntistas pessoa física, maiores de 18 anos, estando sujeita à cobrança de juros e IOF. A oferta ocorrerá exclusivamente no momento da realização da transação Pix, quando você terá acesso às informações relativas aos dados: valores de parcela, data de débito, taxa de juros e escolha de prazo. O limite do valor do Pix e o prazo de parcelamento dependerão da análise de crédito e das condições do produto vigentes à época da contratação”, explicou o banco.
Uma solução semelhante, de Pix parcelado vinculado ao crédito pessoal, também foi lançada pelo Itaú e pelo Mercado Pago.
No caso do Itaú, a opção só existe para quem tem crédito pré-aprovado no aplicativo e, conforme consta em comunicado da instituição, o correntista pode parcelar uma transação a partir de R$ 80, enquanto o destinatário recebe o valor à vista na chave informada.
Já o Mercado Pago permite parcelar as compras com Pix através do saldo adquirido na contratação do Mercado Crédito, uma solução financeira oferecida aos clientes da plataforma, de acordo com a análise do perfil. 
Banestes, Bradesco, Caixa e C6 Bank não oferecem a opção. O Banco do Brasil e o Inter também foram consultados, mas não se manifestaram até a conclusão desta matéria.

Os riscos de parcelar Pix no cartão ou no crédito pessoal

Seja ao fazer o Pix por meio do cartão, ou com o crédito pessoal, há incidência de juros sobre as transações e, em alguns casos, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ou seja, o valor a pagar, posteriormente, será superior à soma transferida. Assim, é preciso tomar certos cuidados.

01

Atenção aos juros

As taxas de juros variam de acordo com o perfil de crédito e a relação do consumidor com a instituição financeira. Um cliente com inadimplente, por exemplo, pode até ter a opção disponível, mas corre o risco de pagar por taxas mais altas ao utilizar essas funcionalidades. O valor cobrado pelo empréstimo, no fim, pode ser bem mais elevado do que a soma transferida via Pix era.

02

Planejamento

Se for necessário realizar um Pix, a orientação geral é optar pela transferência “instantânea” tradicional, de uma conta para outra, com o saldo em conta, não tarifado. O Pix via cartão, ou crédito pessoal, deve ser a exceção,

03

Moderação

Algumas instituições chegam a oferecer limites extras específicos para a realização de Pix via cartão, mas o crédito não deve ser encarado como extensão do salário, pois isso pode levar a uma bola de neve de dívidas.

Veja Também

Desigualdade social cai, mas dependência do Bolsa Família cresce no ES

Inflação desacelera no ES, puxada pela queda no preço da gasolina

Confira as cidades com maiores e menores salários médios no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro PIX Carta de Crédito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lanche da tarde saudável: 4 receitas rápidas e leves
Imagem de destaque
Uma civilização inteira vai morrer hoje, diz Trump em nova ameaça ao Irã
Imagem de destaque
A Artemis 2 demonstrou que podemos pousar novamente na Lua?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados