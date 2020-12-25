Passageiros do voo cancelado de Guarapari para BH ainda não embarcaram

Aeroporto de Guarapari Crédito: Divulgação/Setur/ES

Atualização Após a publicação desta matéria, os passageiros do voo cancelado conseguiram embarcar no final da tarde desta sexta-feira (25). Também foram incluídas as respostas da Prefeitura de Guarapari e da Azul Linhas Aéreas.

A reportagem de A Gazeta conversou com um dos consumidores, um morador de Belo Horizonte que preferiu não se identificar. Ele disse que ainda não foi procurado pela companhia para a remarcação da passagem.

"Não conheço Guarapari e não tive assistência nenhuma da empresa. Não pagaram nem o táxi de retorno para o centro da cidade. Estou pagando o hotel do meu bolso e ainda tive que passar o Natal longe dos meus familiares. Um pesadelo sem fim!", desabafa, revelando estar assustado com o descaso com que foi tratado pela Azul.

"Fiquei de 12h30 até as 20h de ontem no Aeroporto de Guarapari, sem água e comida. Recebi informações distorcidas. Primeiro, afirmaram que uma van nos levaria até Vitória, onde seríamos recolocados em um novo voo. Depois, disseram que o carro não viria mais e que eu teria que ficar aqui. Ainda continuo sem informações", responde, com aflição.

SAGA

Outro afetado pelo infortúnio, o empresário do ramo de tecnologia Rodrigo Giovanni de Almeida Domingos Jorge, de 30 anos, pelo menos teve um retorno da Azul, mesmo que ainda sem garantias de que voltaria a Belo Horizonte nesta sexta-feira (25).

"Após esperar, sem água ou comida, no Aeroporto de Guarapari, a empresa me indicou um carro particular, que me trouxe até o Aeroporto de Vitória, onde cheguei às 21h. Me informei (sozinho) sobre a possibilidade de embarcar em um voo da TAM, que sairia às 3h, com destinho a São Paulo, fazendo escala em BH. A Azul me informou que as atividades da empresa em Vitória começam às 15h e que não poderiam me dar um retorno antes disso", reclama.

Após ficar sozinho no aeroporto da Capital até as 22h30, Rodrigo foi encaminhando a um hotel, localizado na Reta da Penha, uma das principais avenidas de Vitória. "Não pagaram a minha condução e, ao chegar ao hotel, não tinha nenhum restaurante aberto. A minha ceia de Natal foi batata chips, um suco de caixinha, uma barra de chocolate e uma sacola de balas. Foi o pior Natal que passei na minha vida", disse.

O empresário afirmou estar preocupado com o filho de três anos que tem síndrome de down. "Ele não tem noção do que aconteceu e ficou sem dormir, cobrando a minha presença. Minha esposa, de tão aflita, chegou a passar mal", desabafou. Ele afirmou que, na noite de ontem, foi informado sobre um possível retorno a Belo Horizonte.

"A Azul remarcou a minha passagem para às 15h desta sexta (25). Me deram um cartão de embarque, mas não me sinto seguro se o voo vai sair mesmo", responde.

A psicóloga Stela Rodrigues, de 42 anos, é moradora de Guarapari. Ela esperava ir com os filhos para Belo Horizonte passar o Natal com a mãe e 10 irmãos.

Ela não juntava os 11 filhos há mais de 30 anos. Tinham três que moravam nos Estados Unidos e que neste ano conseguiram estar aqui. Só faltava eu lá. Comprei a passagem para ir e a Azul cancelou o voo e passou para dia 25. E isso só aconteceu porque a gente insistiu muito. Agora eu estou aqui em Guarapari e não vou passar com a minha família, lamenta.

Ela também se queixou da falta de estrutura do terminal aeroviário em Guarapari. No local, segundo ela, não há lanchonetes e nem bebedouros. Eu estava com uma criança de 8 anos e outra de 11 anos. Não tinha água nem para vender. Não tinha um lanche. Eu estava com duas crianças desde 15h40 sem beber água. Não tinha nem para comprar, reclama.

PROBLEMAS

A rota aérea especial de verão Belo Horizonte x Guarapari começou a ser operada pela Azul na semana passada, em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, que têm capacidade para nove clientes. Mas uma semana após o início das operações, já teve um dos voos cancelados, apesar dos bilhetes vendidos.

Aeroporto de Guarapari Crédito: Rafael Zambe/ TV Gazeta/Arquivo

Procurada deste a noite de quinta-feira, a Azul respondeu na tarde desta sexta (25) informando que a aeronave não pousou em Guarapari por problemas meteorológicos. "Em consequência disso, o voo AD5103 (Guarapari-Belo Horizonte) foi cancelado e os clientes impactados seguiram por via terrestre até o aeroporto da Capital capixaba. No entanto, a aeronave que iria operar o voo da volta a partir de Vitória foi submetida à uma manutenção não-programada".

A Azul afirmou que os clientes "receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Anac, e foram reacomodados em voos que da própria companhia programados para hoje". A companhia lamentou aborrecimentos ocorridos e afirmou que ações como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações.

Também entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Guarapari, para saber sobre a falta de estrutura do aeroporto, pois os passageiros reclamaram da falta de local para comprar alimentos. Em nota, a prefeitura respondeu que "considerando a recente retomada dos voos comerciais ao Terminal Aeroportuário Municipal de Guarapari, no último dia 17, a Secretaria de Obras do município já está realizando os procedimento para a concessão do uso e exploração do espaço comercial destinado a lanchonete".