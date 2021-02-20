O medo de quem mora ao lado de torre-d'água que pode desabar na Serra

Moradores do condomínio Cancun Top Life, no bairro São Diogo II, na Serra, na Grande Vitória, seguem com medo e com a dúvida do risco de desabamento da estrutura de torre da caixa-d'água do residencial, depois de perceberem danos desde a última terça-feira (16). Seis famílias estão em casa de parentes ou em hotéis. Outras quatro decidiram ficar.
Na noite de quarta (17), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) divulgou que a torre de 35 metros de altura apresentava deformidade e que há possibilidades que ela caia.
Com o risco de queda, a área de lazer e locais próximos à torre foram interditados pela Defesa Civil. O risco aumenta ainda mais a preocupação dos moradores e famílias que ainda residem no local, principalmente com a previsão e presença das fortes chuvas e ventos que atingem o Espírito Santo durante toda a semana e seguem com previsão para os próximos dias.
O síndico do empreendimento, Luiz Cláudio Almeida narrou à reportagem de A Gazeta que nem todos que residem em apartamentos próximos à torre conseguiram sair dos imóveis.
"As famílias que não tiveram condições de sair de suas casas convivem com dois medos todos os dias: o medo da estrutura cair de vez e o medo de serem contaminadas de alguma maneira, já que infelizmente elas ainda tem que beber a água presente na estrutura enferrujada e pegar com baldes, uma situação nada agradável", destacou.
Luiz Cláudio também afirmou que ao contrário do que se é afirmado, o condomínio não efetuou mudanças na estrutura que pudessem comprometer ou ter como consequência em seu desabamento.
"Em janeiro de 2020 os moradores perceberam alguns problemas no funcionamento do sistema e com isso fizemos um serviço com outra empresa no mês de julho. Mas cabe destacar que o serviço realizado foi apenas uma reforma, com a remoção da ferrugem e uma pintura na estrutura, bem antes de outros desabamentos serem relatados em caixas-d'água de condomínios", acrescentou.
Ainda de acordo com o síndico do condomínio, um outro problema foi encontrado no castelo-d'água do local em janeiro do ano passado. Na ocasião foi feita uma reclamação formal à MRV esclarecendo que ela estaria com ferrugem.
Em resposta, a empresa informou que não poderia garantir assistência técnica pois a estrutura estava fora do período de garantia. Com isso, os moradores resolveram fazer uma intervenção por conta própria, ação que foi criticada pela empresa.
O Conselho Regional de (Crea-ES) afirmou que a empresa responsável pela construção da caixa-d'água no condomínio apresenta situação irregular no órgão e com a situação, foi autuada por não ter o registro junto ao Crea, por não ter responsável técnico em seus quadros, e por não ter feito anotação de responsabilidade técnica sobre os serviços que prestaram.
"Além disso, tem também outra empresa que prestou serviços na área de conservação para as exigências do Corpo de Bombeiro, e que também não está registrada", completou a nota.
A Gazeta entrou em contato com a construtora MRV, responsável pela condomínio, mas ainda não houve resposta. Esse texto poderá ser atualizado. Na sexta à noite a empresa enviou nota: "Em relação aos últimos acontecimentos referentes ao castelo-d’gua do residencial Top Life Cancun, localizado na cidade da Serra, informamos que estamos ao lado do síndico e dos clientes para resolver o problema em questão", explicou.
E complementou: "Na última quarta-feira, dia 17 a empresa contratou um perito especializado que realizou as avaliações técnicas no local, e constatou que as intervenções feitas por terceiros sem o nosso acompanhamento causou avarias no castelo. Neste momento, estamos no aguardo do laudo pericial para direcionar as ações de reparo. Para dar total tranquilidades aos nossos clientes estamos tratando, individualmente e com a orientação do síndico as questões de relocação de clientes, se necessário.
ENTENDA A SITUAÇÃO
Na tarde da última terça-feira (16), moradores repararam que a estrutura que armazena a água dos condôminos ficou danificada e decidiram sair do prédio por precaução, temendo que a situação se tornasse parecida com a do Residencial São Roque, em Cariacica, onde uma pessoa acabou morrendo, em dezembro passado, após o desabamento de duas torres-d’água.
Uma moradora de um dos prédios, que foi entregue em 2016, prefere não se identificar, mas diz que o problema começou a ficar perceptível por volta das 14h30 de terça (16) e que uma obra recente pode ter desencadeado o "amassado" que se vê nas imagens.
Com informações de Caroline Freitas.