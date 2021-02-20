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São Diogo II

O medo de quem mora ao lado de torre-d'água que pode desabar na Serra

Segundo o síndico do condomínio, das dez famílias que foram afetadas pela situação, quatro ainda residem em em apartamentos próximos à torre
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

20 fev 2021 às 13:50

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 13:50

Residencial Top Life Cancún na Serra. A caixa d'água do condomínio corre o risco de desabar.
Residencial Top Life Cancún na Serra. A caixa d'água do condomínio corre o risco de desabar. Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores do condomínio Cancun Top Life, no bairro São Diogo II, na Serra, na Grande Vitória, seguem com medo e com a dúvida do risco de desabamento da estrutura de torre da caixa-d'água do residencial, depois de perceberem danos desde a última terça-feira (16). Seis famílias estão em casa de parentes ou em hotéis. Outras quatro decidiram ficar.
Na noite de quarta (17), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) divulgou que a torre de 35 metros de altura apresentava deformidade e que há possibilidades que ela caia.

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Com o risco de queda, a área de lazer e locais próximos à torre foram interditados pela Defesa Civil. O risco aumenta ainda mais a preocupação dos moradores e famílias que ainda residem no local, principalmente com a previsão e presença das fortes chuvas e ventos que atingem o Espírito Santo durante toda a semana e seguem com previsão para os próximos dias.
O síndico do empreendimento, Luiz Cláudio Almeida narrou à reportagem de A Gazeta que nem todos que residem em apartamentos próximos à torre conseguiram sair dos imóveis.
"As famílias que não tiveram condições de sair de suas casas convivem com dois medos todos os dias: o medo da estrutura cair de vez e o medo de serem contaminadas de alguma maneira, já que infelizmente elas ainda tem que beber a água presente na estrutura enferrujada e pegar com baldes, uma situação nada agradável", destacou. 
Residencial Top Life Cancún na Serra. A caixa d'água do condomínio corre o risco de desabar.
Morador olha torre-d'água que está com problemas na estrutura Crédito: Ricardo Medeiros
Luiz Cláudio também afirmou que ao contrário do que se é afirmado, o condomínio não efetuou mudanças na estrutura que pudessem comprometer ou ter como consequência em seu desabamento. 
"Em janeiro de 2020 os moradores perceberam alguns problemas no funcionamento do sistema e com isso fizemos um serviço com outra empresa no mês de julho. Mas cabe destacar que o serviço realizado foi apenas uma reforma, com a remoção da ferrugem e uma pintura na estrutura, bem antes de outros desabamentos serem relatados em caixas-d'água de condomínios", acrescentou. 
Ainda de acordo com o síndico do condomínio, um outro problema foi encontrado no castelo-d'água do local em janeiro do ano passado. Na ocasião foi feita uma reclamação formal à MRV esclarecendo que ela estaria com ferrugem.
Em resposta, a empresa informou que não poderia garantir assistência técnica pois a estrutura estava fora do período de garantia. Com isso, os moradores resolveram fazer uma intervenção por conta própria, ação que foi criticada pela empresa. 

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O Conselho Regional de (Crea-ES) afirmou que a empresa responsável pela construção da caixa-d'água no condomínio apresenta situação irregular no órgão e com a situação, foi autuada por não ter o registro junto ao Crea, por não ter responsável técnico em seus quadros, e por não ter feito anotação de responsabilidade técnica sobre os serviços que prestaram.
O síndico do prédio que está com problemas na caixa d'água em São Diogo, na Serra1 Crédito: TV Gazeta/Reprodução
"Além disso, tem também outra empresa que prestou serviços na área de conservação para as exigências do Corpo de Bombeiro, e que também não está registrada", completou a nota. 
A Gazeta entrou em contato com a construtora MRV, responsável pela condomínio, mas ainda não houve resposta. Esse texto poderá ser atualizado. Na sexta à noite a empresa enviou nota: "Em relação aos últimos acontecimentos referentes ao castelo-d’gua do residencial Top Life Cancun, localizado na cidade da Serra, informamos que estamos ao lado do síndico e dos clientes para resolver o problema em questão", explicou.
E complementou: "Na última quarta-feira, dia 17 a empresa contratou um perito especializado que realizou as avaliações técnicas no local, e constatou que as intervenções feitas por terceiros sem o nosso acompanhamento causou avarias no castelo. Neste momento, estamos no aguardo do laudo pericial para direcionar as ações de reparo. Para dar total tranquilidades aos nossos clientes estamos tratando, individualmente e com a orientação do síndico as questões de relocação de clientes, se necessário.

ENTENDA A SITUAÇÃO

Na tarde da última terça-feira (16), moradores repararam que a estrutura que armazena a água dos condôminos ficou danificada e decidiram sair do prédio por precaução, temendo que a situação se tornasse parecida com a do Residencial São Roque, em Cariacica, onde uma pessoa acabou morrendo, em dezembro passado, após o desabamento de duas torres-d’água.
Uma moradora de um dos prédios, que foi entregue em 2016, prefere não se identificar, mas diz que o problema começou a ficar perceptível por volta das 14h30 de terça (16) e que uma obra recente pode ter desencadeado o "amassado" que se vê nas imagens.
Com informações de Caroline Freitas.

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