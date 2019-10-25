O jornalismo profissional é uma bússola para a sociedade, defende Café Lindenberg

Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta, dá as boas-vindas aos convidados do 14º Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

As transformações do mundo e a velocidade da onda de boatos nas redes sociais exige que o jornalismo profissional se reposicione. Foi com este recado enfático que o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, abriu, na tarde desta sexta-feira (25) o 14º Encontro de Lideranças em Pedra Azul, promovido pela Rede Gazeta, Unimed Vitória, Grupo Águia Branca e Grupo Cepemar.

Café falou a uma plateia de aproximadamente 200 pessoas, entre empresários, formadores de opinião e lideranças políticas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e os prefeitos Max Filho (Vila Velha), Audifax Barcelos (Serra) e Geraldo Luzia Júnior (Cariacica) participam do encontro, que segue até a manhã de domingo (27). Durante a programação estão previstos painéis sobre desafios e oportunidades na política, na economia, e o papel das lideranças diante das mudanças de cenário.

Num mundo em transformação e ebulição como o que estamos vivendo, é essencial que o jornalismo profissional se firme como um player em defesa dos cidadãos e tenha bases sólidas para combater mentiras e a desinformação. Por isso precisamos de velocidade e de adequar as notícias à forma como as pessoas preferem, citou Café, mencionando o processo de transformação digital implantado no jornal A Gazeta desde o último dia 30.

Segundo o diretor-geral da Rede Gazeta, após 91 anos, A Gazeta se reinventou para acompanhar a necessidade das pessoas de saberem o que é real ou não, através da checagem de dados e oferta de análises de especialistas, contrapondo discursos vazios que têm afetado a política e a economia em escala global. Desde 30 de setembro, o jornal impresso diário deixou de circular e A Gazeta passou a estar presente, diariamente, em um novo site e em novos formatos digitais, como boletins diários de notícias, podcasts e listas de distribuição de conteúdos por aplicativos de texto e voz.

A reboque da onda de fake news que produziu efeitos nas eleições norte-americanas de 2016 e no processo eleitoral brasileiro de 2018, com forte rebatimento econômico, o jornalismo foi posto sob holofotes  para o bem e para o mal. Mas, ao que já se pode perceber, as pessoas têm gradativamente se dado conta de que nem tudo que se compartilha é verdade, reiterou o anfitrião do Encontro de Lideranças, acrescentando: a checagem de fatos, a pluralidade de vozes e as análises isentas são melhores bússolas para fugir de discursos vazios.