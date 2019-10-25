Lideranças do ES debatem retomada da economia do Estado e do país

Após a aprovação da reforma da Previdência na última terça-feira, o setor produtivo aguarda com mais otimismo a retomada da economia brasileira.
Para empresários e lideranças, que se reúnem no 14º Encontro de Lideranças Pedra Azul, as mudanças nas regras previdenciárias são importantes para mostrar ao investidor que o país, no longo prazo, conseguirá manter as contas arrumadas e não entrará em colapso fiscal. Porém o Brasil precisa ir além e apostar também em reformulações tributárias e administrativas.
Desde o início do ano estávamos apreensivos aguardando a votação da reforma da Previdência. Agora, com a aprovação no Congresso, é mais um passo para o crescimento da economia. A situação do país reflete no Espírito Santo e poderemos analisar este cenário político e econômico a partir da visão de especialistas neste fim de semana, avalia o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.
Segundo ele, o Encontro de Lideranças, que começa nesta sexta-feira (25) e vai até domingo, em Pedra Azul, tem como objetivo reunir os principais líderes empresariais e do setor público capixaba, em ambiente que permite reflexão e alinhamento sobre cenários futuros e perspectivas para as empresas e para a economia do Estado.
"Desde o início do ano estávamos apreensivos aguardando a votação da reforma da Previdência. Agora, com a aprovação no Congresso, é mais um passo para o crescimento da economia. A situação do país reflete no Espírito Santo e poderemos analisar este cenário político e econômico a partir da visão de especialistas neste fim de semana."
O presidente da Unimed Vitória, Fernando Rochi, afirma que a iniciativa privada tem encontrado mais segurança para investir. Estamos na expectativa da retomada da Samarco, no investimento em petróleo. Por trás de projetos grandes há toda uma cadeia produtiva e de serviços
Carlos Augusto Aguiar, presidente do Conselho de Administração da Veracel Celulose, destaca que os investidores estão mais seguros para investir.
Em São Paulo percebo a quantidade de prédios em construção. No Estado também existe essa movimentação, que significa que o dinheiro saiu da conta e está aquecendo os setores da economia. Ainda é um crescimento gradual, mas é um sinal positivo.
Segundo o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, cerca de 200 convidados participam do evento. O Encontro de Lideranças é um projeto muito especial para a Rede Gazeta, pois entendemos que o conteúdo apresentado e o debate dos temas mais relevantes e atuais ajudam no planejamento estratégico e no ciclo orçamentário das principais empresas do Estado. Dessa forma contribuímos com o desenvolvimento do Espírito Santo, além de promover a troca e compartilhamento de informações entre os convidados."
O evento é realizado pela Rede Gazeta em parceria com os grupos Águia Branca, Cepemar e Unimed Vitória.
A OPINIÃO DAS LIDERANÇAS
"Cenários adversos como o que temos vivenciado nos últimos anos comprovam a importância de eventos como o Encontro de Lideranças, que oportunizam gestores, líderes e empresários a avaliarem mercados, trocarem experiências e conhecimentos a fim de propor uma agenda mais positiva para toda a economia do Estado e, ainda, assegurar a sustentabilidade e a perenidade dos seus negócios. "
"Para a Suzano, que passa por um processo de consolidação da fusão que resultou na atual estrutura da empresa, participar desse encontro é uma oportunidade de interagir com as principais lideranças empresariais e políticas do cenário estadual, além de representantes da esfera federal, debatendo assuntos relevantes para o futuro do estado e do país."
"As expectativas em torno de mais uma edição do Encontro de Lideranças são as melhores possíveis! Tenho certeza que os palestrantes escolhidos vão nos apresentar análises importantes sobre os cenários econômico e político. O Brasil viveu momentos difíceis nos últimos anos, com alguns indicadores bastante preocupantes, como o PIB muito baixo e a taxa de desemprego muito alta. Mas, particularmente, acredito em dias melhores. O Grupo Águia Branca voltou a crescer, retomando o nível de emprego superior ao período pré-crise. Naquela época, tínhamos em torno de 15 mil trabalhadores e fecharemos este ano com 18 mil. Além disso, nosso faturamento também cresceu, cerca de 18%, entre 2018 e 2019."
"Após as discussões no Encontro de Líderes, precisamos criar ações concretas de mudanças e alavancar a economia."
"O Encontro de Lideranças é um dos principais eventos que temos para o empresariado do Espírito Santo. Temos a oportunidade de sair do dia a dia da empresa para escutar palestras, discutir política e economia, que nos dá um direcionamento de onde estamos e para onde queremos ir."
"Esse encontro é de grande relevância para o empresariado capixaba. Temos a oportunidade de trocarmos experiências, ouvir como o outro pena, saber quais os projetos para o próximo ano no estado. É um termômetro da economia capixaba."
"O Encontro de Lideranças é um projeto muito especial para a Rede Gazeta, pois entendemos que o conteúdo apresentado e o debate dos temas mais relevantes e atuais ajudam no planejamento estratégico e no ciclo orçamentário das principais empresas do Estado. Dessa forma contribuímos com o desenvolvimento do Espírito Santo, além de promover a troca e compartilhamento de informações entre os convidados."