Lideranças do ES debatem retomada da economia do Estado e do país

Diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg na abertura do Encontro de Lideranças em Pedra Azul Crédito: Carlos Alberto Silva

Após a aprovação da reforma da Previdência na última terça-feira, o setor produtivo aguarda com mais otimismo a retomada da economia brasileira.

Para empresários e lideranças, que se reúnem no 14º Encontro de Lideranças Pedra Azul , as mudanças nas regras previdenciárias são importantes para mostrar ao investidor que o país, no longo prazo, conseguirá manter as contas arrumadas e não entrará em colapso fiscal. Porém o Brasil precisa ir além e apostar também em reformulações tributárias e administrativas.

Desde o início do ano estávamos apreensivos aguardando a votação da reforma da Previdência. Agora, com a aprovação no Congresso, é mais um passo para o crescimento da economia. A situação do país reflete no Espírito Santo e poderemos analisar este cenário político e econômico a partir da visão de especialistas neste fim de semana, avalia o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

Segundo ele, o Encontro de Lideranças, que começa nesta sexta-feira (25) e vai até domingo, em Pedra Azul, tem como objetivo reunir os principais líderes empresariais e do setor público capixaba, em ambiente que permite reflexão e alinhamento sobre cenários futuros e perspectivas para as empresas e para a economia do Estado.

"Desde o início do ano estávamos apreensivos aguardando a votação da reforma da Previdência. Agora, com a aprovação no Congresso, é mais um passo para o crescimento da economia. A situação do país reflete no Espírito Santo e poderemos analisar este cenário político e econômico a partir da visão de especialistas neste fim de semana." Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta

O presidente da Unimed Vitória, Fernando Rochi, afirma que a iniciativa privada tem encontrado mais segurança para investir. Estamos na expectativa da retomada da Samarco, no investimento em petróleo. Por trás de projetos grandes há toda uma cadeia produtiva e de serviços

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Carlos Augusto Aguiar, presidente do Conselho de Administração da Veracel Celulose, destaca que os investidores estão mais seguros para investir.

Em São Paulo percebo a quantidade de prédios em construção. No Estado também existe essa movimentação, que significa que o dinheiro saiu da conta e está aquecendo os setores da economia. Ainda é um crescimento gradual, mas é um sinal positivo.

Segundo o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, cerca de 200 convidados participam do evento. O Encontro de Lideranças é um projeto muito especial para a Rede Gazeta, pois entendemos que o conteúdo apresentado e o debate dos temas mais relevantes e atuais ajudam no planejamento estratégico e no ciclo orçamentário das principais empresas do Estado. Dessa forma contribuímos com o desenvolvimento do Espírito Santo, além de promover a troca e compartilhamento de informações entre os convidados."

O evento é realizado pela Rede Gazeta em parceria com os grupos Águia Branca, Cepemar e Unimed Vitória.

A OPINIÃO DAS LIDERANÇAS

"Cenários adversos como o que temos vivenciado nos últimos anos comprovam a importância de eventos como o Encontro de Lideranças, que oportunizam gestores, líderes e empresários a avaliarem mercados, trocarem experiências e conhecimentos a fim de propor uma agenda mais positiva para toda a economia do Estado e, ainda, assegurar a sustentabilidade e a perenidade dos seus negócios. " Paulo Wanick - Diretor de Finanças, Riscos & Tecnologia da Informação da ArcelorMittal FC Latam

"Para a Suzano, que passa por um processo de consolidação da fusão que resultou na atual estrutura da empresa, participar desse encontro é uma oportunidade de interagir com as principais lideranças empresariais e políticas do cenário estadual, além de representantes da esfera federal, debatendo assuntos relevantes para o futuro do estado e do país." Leonardo Conde - Analista de Relações Institucionais da Suzano

"As expectativas em torno de mais uma edição do Encontro de Lideranças são as melhores possíveis! Tenho certeza que os palestrantes escolhidos vão nos apresentar análises importantes sobre os cenários econômico e político. O Brasil viveu momentos difíceis nos últimos anos, com alguns indicadores bastante preocupantes, como o PIB muito baixo e a taxa de desemprego muito alta. Mas, particularmente, acredito em dias melhores. O Grupo Águia Branca voltou a crescer, retomando o nível de emprego superior ao período pré-crise. Naquela época, tínhamos em torno de 15 mil trabalhadores e fecharemos este ano com 18 mil. Além disso, nosso faturamento também cresceu, cerca de 18%, entre 2018 e 2019." Renan Chieppe - Presidente do Grupo Águia Branca

"Após as discussões no Encontro de Líderes, precisamos criar ações concretas de mudanças e alavancar a economia." Cleto Venturim - Presidente do Sicoob Sul Serrano

"O Encontro de Lideranças é um dos principais eventos que temos para o empresariado do Espírito Santo. Temos a oportunidade de sair do dia a dia da empresa para escutar palestras, discutir política e economia, que nos dá um direcionamento de onde estamos e para onde queremos ir." Nelson Chieppe de Saldanha - Sócio Diretor do Grupo Cepemar

"Esse encontro é de grande relevância para o empresariado capixaba. Temos a oportunidade de trocarmos experiências, ouvir como o outro pena, saber quais os projetos para o próximo ano no estado. É um termômetro da economia capixaba." Fernando Ronchi - Presidente da Unimed Vitória