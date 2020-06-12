Número de investidores do ES na Bolsa cresce 52% e supera 39 mil

Bolsa de valores ganhou novos investidores pessoa-física Crédito: Pixabay

Na verdade, o período de quedas na Bolsa foi o que mais atraiu os investidores. Em fevereiro, quando os índices giravam em torno de 115 mil pontos eram 29.266 investidores capixabas. No mês seguinte, um dos mais instáveis de toda a história da B3, o número de investidores capixabas saltou para 35.149.

Para o planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos Renan Lima, o crescimento expressivo do número de pessoas num mês de forte oscilação demonstra certa maturidade do investidor capixaba.

O brasileiro se acostumou, durante muito tempo, a receber retorno de 1% ao mês com investimentos em renda fixa. Mas com a queda da taxa Selic a renda fixa já não dá esse retorno, então é preciso partir para novos negócios para continuar tendo o lucro esperado, avalia.

Apesar das quedas, segundo a B3, março também foi positivo para os investidores. Das cinco maiores altas do ano, quatro aconteceram em naquele mês. No dia 13 de março, por exemplo, a alta foi de 13,91%. Por ser um mercado muito dinâmico, muita gente vê a Bolsa como sendo um jogo, mas não é assim que funciona. O investidor tende a ter mais sucesso quando vê na Bolsa de Valores empresas das quais ele quer se tornar sócio, quando pensa num negócio a longo prazo, comenta Lima.

Segundo o assessor de investimentos da Valor Charo Alves, o aumento do número de investidores na Bolsa tem forte relação com o nível de informação das pessoas. Essa maior procura pela Bolsa tem sido observado em todo o Brasil. A gente sabe que a internet hoje tem muita influência na vida das pessoas e o assunto Bolsa tem estado muito presente no YouTube, Instagram e demais plataformas. Com mais informação as pessoas tendem a se sentir encorajadas para investir, avalia.

Indo nessa onda do que é falado nas redes sociais, muita gente tem investido em ações da Via Varejo, Magazine Luiza, fora as blue chips que são as principais ações da Bovespa: Itaú, Vale, Banco do Brasil, entre outras, acrescenta Alves.

O número de investidores em renda fixa também têm aumentado  apesar da baixa rentabilidade que eles estão apresentando. No entanto, ao se comparar o avanço das duas formas de investimento a diferença se torna gritante.

De dezembro de 2019 a maio de 2020 o número de investidores na Bolsa saltou de 25.793 para 39.356  um aumento de 52%. Já no Tesouro Direto o número saiu de 1,20 milhão de investidores em dezembro passado para 1,24 milhão em abril deste ano  último dado disponível. O número corresponde a um aumento de 3,84%, segundo dados do Tesouro Nacional.

Há cinco anos era possível ter um ganho líquido de 12%, 13% na renda fixa. Hoje, com a Selic baixa esses investimentos deixaram de ser um aporte para multiplicar o patrimônio, passando para um investimento que apenas evita perdas. E essa realidade tem sido observada em todo o mundo, acrescenta Charo Alves.

PANORAMA ATUAL

Nos últimos dias a Bolsa tem apresentado bons resultados  passando sem problemas até pela divulgação do vídeo da reunião ministerial do governo brasileiro. Desde o dia 5 de maio, a Bolsa de Valores brasileira subiu de 80 mil para 95 mil pontos. Nesta semana, o Ibovespa chegou a ensaiar boas recuperações, mas na quarta-feira (10), à véspera do feriado de Corpus Christ, acabou fechando com queda de 1,96% aos 94.851 pontos.

Apesar desse retorno, o cenário ainda é instável e especialistas acreditam que a Bolsa não deve retornar aos 120 mil pontos ainda este ano. De acordo com o PhD em Contabilidade e Finanças André Moura, tal patamar só deve ser alcançado quando tivermos uma vacina contra a Covid-19 e se a crise política minimizar consideravelmente.

Acredito que neste ano vamos estabilizar em torno dos 105 mil pontos, podendo voltar aos 120 mil no ano que vem. Estou otimista porque o principal indicador do mercado americano já voltou aos patamares de janeiro e o Brasil ainda está cerca de 30% abaixo do que estava no começo do ano, então a gente ainda tem o que recuperar, comenta.

É óbvio que nada impede que a gente tenha alguns tropeços no caminho, mas vejo uma tendência de alta, sobretudo para empresas do mercado financeiro que ainda não recuperaram o preço que tinham antes da pandemia, acrescenta Moura.

Comportamento da Bolsa de Valores nos últimos meses Crédito: B3

A mesma recuperação deve ser vista nos fundos de investimentos  que reúnem papeis de diversas empresas. Assim como as ações, os fundos de investimentos apresentaram fortes quedas em março.

Muitos já se recuperaram em abril e maio. Todavia, o cenário continua incerto e nos próximos meses teremos a divulgação de resultados das empresas. Caso venham acima da expectativa o mercado pode continuar uma trajetória de alta, caso contrário podemos andar de lado ou voltar a ter novas quedas, avalia Renan Lima.