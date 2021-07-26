Nova linha de crédito no ES quer evitar paralisação de obras públicas

Crédito poderá ser contratado junto ao Banestes Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , assinou na manhã desta segunda-feira (26) o Decreto de Securitização de Contratos. Com a medida, será possível que empresas contratadas para realização de obras públicas contratem empréstimos junto ao Banestes com garantia do Estado.

A operação de crédito será garantida por meio de conta vinculada específica para pagamento dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia e tem como objetivo evitar a paralisação de obras por falta de recursos.

“Esse decreto permitirá que o empresário fornecedor do serviço tenha capital de giro, possa buscar, tendo o contrato como garantia, recursos de financiamento para ter liquidez imediata e dar prosseguimento à obra”, explicou o governador.

O anúncio foi feito durante solenidade no Palácio Anchieta, durante o qual foi lançado do programa Compre do ES , que visa ampliar o acesso ao mercado das compras governamentais para as micro e pequenas empresas locais.

Conforme explicou secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffman, o decreto de securitização permitirá que as empresas contratem um empréstimo junto ao Banestes como um adiantamento do que receberão do Estado para realização da obra.

“Como a empresa entrega um contrato e uma garantia de recebimento do Estado em relação à obra, tem uma taxa [de juros] mais vantajosa. Mas o objetivo maior é que não parem a obra por falta de recursos.”