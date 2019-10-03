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Cenas da cidade

Navio com parte submersa chama atenção de quem passa pelo Centro

Apesar da impressão de afundamento causada pela imagem, a foto registrou o momento de carregamento dos porões traseiros do navio. "Não há risco algum, é normal", enfatizou empresa responsável pela operação

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:42

Publicado em 

03 out 2019 às 12:42
Navio atracado no Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

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Quem passou pelo Centro de Capital na manhã desta quinta-feira (03) viu uma cena que chamou atenção. Um navio, atracado no Porto de Vitória, parecia estar afundando, com parte de sua estrutura mais submersa do que a outra e um boia próximo à embarcação.
Procurada pela reportagem, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), responsável pela administração do Porto, respondeu que, na verdade, o desequilíbrio do navio Yu Peng, da China, é um procedimento rotineiro e normal de abastecimento.
De acordo com a Transhipping, empresa que dá assistência ao navio, a imagem causa a falsa impressão de afundamento. O registro mostra apenas o momento em que os porões da parte traseira da embarcação eram abastecidos. "Não há risco algum. É um procedimento normal", finalizou o gerente da empresa, Helder Marques.

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