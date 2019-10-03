Navio com parte submersa chama atenção de quem passa pelo Centro

Procurada pela reportagem, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), responsável pela administração do Porto, respondeu que, na verdade, o desequilíbrio do navio Yu Peng, da China, é um procedimento rotineiro e normal de abastecimento.

De acordo com a Transhipping, empresa que dá assistência ao navio, a imagem causa a falsa impressão de afundamento. O registro mostra apenas o momento em que os porões da parte traseira da embarcação eram abastecidos. "Não há risco algum. É um procedimento normal", finalizou o gerente da empresa, Helder Marques.