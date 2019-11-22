Mutirão no ES terá descontos de até 90% em dívidas atrasadas

ATENDIMENTO
1º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Assembleia
- Quando: Dias 26 e 27 de outubro (terça e quarta), das 10 às 17 horas. Retirada de senhas no dia 25 (segunda), também das 10 às 17 horas.
- Onde: Espaço Assembleia Cidadã, no térreo da Assembleia Legislativa do ES, localizada na Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá, Vitória.
- Empresas participantes: Banestes, Caixa, Itaú, Crefina, Dacasa, Agoracred, Tim, Oi, Vivo, Claro/NET, SKY, Cesan e EDP.
- O que levar: Documento de identificação, CPF, comprovantes de residência, de renda e referente à dívida.