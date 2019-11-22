Mutirão no ES terá descontos de até 90% em dívidas atrasadas

Dinheiro: chance de ficar com as contas no azul renegociando dívidas Crédito: Pixabay

Os consumidores capixabas terão mais uma chance para acabar 2019 sem dívidas e entrar o ano novo no azul. Um feirão do Procon da Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai oferecer condições especiais para quem está passando por sufoco nas finanças. Os descontos podem chegar até 90%.

Entre terça e quarta-feira (26 e 27), serão 14 empresas que vão participar do Mutirão de Negociação de Dívidas, no Espaço Assembleia Cidadã, no térreo da sede do parlamento capixaba. Na lista estão empresas de telefonia e TV a cabo, financeiras, bancos e concessionárias de energia elétrica e água.

Poderão ser negociadas dívidas com as seguintes empresas: Banestes, Caixa, Itaú, Crefina, Dacasa, Agoracred, Tim, Oi, Vivo, Claro/NET, SKY, Cesan e EDP.

De acordo com a advogada e supervisora do Procon da Assembleia Giovanna Chiabai, cada empresa vai oferta uma condição especial e negociar caso a caso as dívidas. Algumas exigem que os débitos tenham pelo menos 60 dias em atraso, como instituições bancárias.

"O Banestes pede pelo menos uma entrada de 10% no pagamento da dívida. A Caixa nos informou que pode ofertar até 90% de desconto para a quitação à vista de dívidas em contratos contemplados na campanha Você no Azul", disse.

Your browser does not support the audio element. Mutirão no ES terá descontos de até 90 por cento em dívidas atrasadas

A Dacasa Financeira, por exemplo, vai negociar dívidas a partir de 60 dias de atraso. A empresa oferecerá condições especiais de acordo com os casos, que serão analisados individualmente. Só a Dacasa irá realizar 120 atendimentos por dia, totalizando 240 consumidores a serem atendidos nos dois dias de mutirão.

Com o mote Passe o Natal sem dívida. Entre o ano novo com nome limpo, a ação é visa reduzir o número de pessoas inadimplentes no Estado. Mais de 730 mil consumidores no Espírito Santo fecharam o mês de outubro com contas em atraso e estão inscritos no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), segundo dados da CDL Vitória.

"No fim do ano as dívidas se acumulam e acaba sendo uma época muita adequada para fazer essas negociações. Fizemos uma triagem das empresas que mais recebemos reclamações aqui no Procon Assembleia e as convidamos. Nosso objetivo é atender o consumidor no que ele precisar", comentou a supervisora.

ATENDIMENTO

Os interessados deverão comparecer na Assembleia Legislativa no dia 25 de novembro, das 10 às 17 horas, para a retirada das senhas de atendimento. Cada empresa terá um limite de atendimentos por dia, por isso a necessidade de retirada da senha antecipadamente.

"Vamos ter três grandes tendas na frente da Assembleia distribuindo senhas para evitar que no dia do mutirão as pessoas fiquem em filas. Estamos organizando para as pessoas poderem aguardar sentadas, com senha", explicou Giovanna.

Para o atendimento no mutirão é necessário que o consumidor apresente documento de identificação, CPF, comprovantes de residência, de renda e referente à dívida. Os débitos negociáveis só poderão ser de pessoa física. Não existe impedimento para atendimento em mais de uma empresa participante do mutirão.