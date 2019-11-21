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Para sair do vermelho

Bancos assinam acordo para fazer mutirão de renegociação de dívidas

As agências bancárias ficarão abertas até as 20 horas entre os dias 2 e 6 de dezembro para renegociar os débitos. Ao todo, 261 agências bancárias participarão do mutirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 19:35

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 19:35

Banco do Brasil é um dos que vai participar do mutirão Crédito: Ricardo Medeiros
O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram nesta quinta-feira, 21, um entendimento que prevê um mutirão de renegociação de dívidas em agências bancárias de todas as 27 capitais do País. Segundo o presidente da Febraban, Murilo Portugal, as agências bancárias ficarão abertas até as 20 horas entre 2 e 6 de dezembro para renegociar esses débitos.
Ao todo, 261 agências bancárias participarão do mutirão. Segundo Portugal, além de renegociação de dívida, os clientes também terão acesso a orientações de educação financeira.

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A medida é parte do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a autoridade monetária e a associação hoje, com o objetivo de promover ações coordenadas na área de educação financeira.
O entendimento prevê ainda a criação de um plataforma que, além de conteúdo educacional, irá "medir a saúde financeira dos que desejarem participar. E, ainda, premiação para incentivar ações de educação financeira.

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