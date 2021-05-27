Moradores de Alegre afetados pelas chuvas de março poderão sacar FGTS

Moradores do Alegre, no interior do Espírito Santo, que tiveram suas residências afetadas pelas chuvas em março deste ano poderão fazer o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A solicitação deve ser feita pelo aplicativo FGTS até o dia 13 de julho de 2021.
Podem solicitar o saque os trabalhadores residentes nas áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal. O trabalhador deverá possuir conta com saldo positivo no FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para saque é de R$ 6.220.
A solicitação deve ser realizada no aplicativo FGTS, opção Saque Digital, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência, como forma de prevenir a disseminação do coronavírus. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.
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COMO SOLITAR O SAQUE
- Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro;
- Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque - Calamidade pública” - acessar a cidade;
- Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade; comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
- Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa ou outro banco e enviar a solicitação;
- O retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é realizado em até cinco dias úteis.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
- Carteira de Identidade - também são aceitos carteira de habilitação, passaporte;
- Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
- Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).