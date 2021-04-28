Saque do FGTS por demissão é rendimento tributável no IR?

Aplicativo para colsulta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva

O FGTS é um rendimento isento da incidência de Imposto de Renda, mas, quem for obrigado a declarar o IR este ano, precisa informar o recebimento ou saque na declaração.

Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Emp. de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES), explica como esse valor pode ser declarado.

"É cobrado Imposto de Renda em cima do FGTS quando houver um saque por demissão? Como devo colocar na declaração o FGTS que recebi por demissão?"