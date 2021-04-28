AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leitor pergunta

Saque do FGTS por demissão é rendimento tributável no IR?

Entenda como informar os recursos do Fundo de Garantia no Imposto de Renda e saiba se é preciso pagar algo por receber esse dinheiro

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:05

Públicado em 

28 abr 2021 às 10:05
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Aplicativo para colsulta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo para colsulta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva
O leitor de A Gazeta Robson Martinez Neves recebeu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após demissão. Ele quer saber se a Receita Federal cobra imposto sobre esse valor e como declarar o rendimento no Imposto de Renda 2021.
O FGTS é um rendimento isento da incidência de Imposto de Renda, mas, quem for obrigado a declarar o IR este ano, precisa informar o recebimento ou saque na declaração.
Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Emp. de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES), explica como esse valor pode ser declarado.
"É cobrado Imposto de Renda em cima do FGTS quando houver um saque por demissão? Como devo colocar na declaração o FGTS que recebi por demissão?"
Não, os valores recebidos pelo trabalhador a título de FGTS são considerados rendimentos isentos do Imposto de Renda e devem ser informados na aba "Rendimentos Isentos e Não Tributados", no campo CNPJ da fonte pagadora citar o CNPJ da Caixa Econômica Federal 00360305000104  em relação ao valor, caso não tenha guardado o recibo de saque, você pode obter o extrato do FGTS, onde constará o valor sacado.
Verão

LEÃO RESPONDE

Recebi o FGTS em 2020, mas só saquei em 2021. Devo declarar no IR deste ano?

Preciso declarar no IR a conta no Caixa Tem, mesmo sem saldo na conta?

9 dúvidas sobre como declarar benefícios sociais no Imposto de Renda

Me aposentei no ano passado e recebi o FGTS. Como declarar no IR?

Sou aposentado, mas continuo trabalhando. Como declarar a renda no IR?

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Fgts Imposto de Renda Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viu um carro abandonado na rua em Vitória? Saiba como denunciar
Imagem de destaque
Lula 'priorizou próprio ego em detrimento de acordo' e não 'negociou com os EUA de boa fé': o ataque de ministro de Trump após tarifaço
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: conheça os detalhes da obra para acabar com alagamentos na BR-101

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados