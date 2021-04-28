Saque do FGTS por demissão é rendimento tributável no IR?

O leitor de A Gazeta Robson Martinez Neves recebeu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após demissão. Ele quer saber se a Receita Federal cobra imposto sobre esse valor e como declarar o rendimento no Imposto de Renda 2021.
O FGTS é um rendimento isento da incidência de Imposto de Renda, mas, quem for obrigado a declarar o IR este ano, precisa informar o recebimento ou saque na declaração.
Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Emp. de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES), explica como esse valor pode ser declarado.
"É cobrado Imposto de Renda em cima do FGTS quando houver um saque por demissão? Como devo colocar na declaração o FGTS que recebi por demissão?"
Não, os valores recebidos pelo trabalhador a título de FGTS são considerados rendimentos isentos do Imposto de Renda e devem ser informados na aba "Rendimentos Isentos e Não Tributados", no campo CNPJ da fonte pagadora citar o CNPJ da Caixa Econômica Federal 00360305000104 em relação ao valor, caso não tenha guardado o recibo de saque, você pode obter o extrato do FGTS, onde constará o valor sacado.