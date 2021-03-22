Me aposentei no ano passado e recebi o FGTS. Como declarar no IR?

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser declarado do Imposto de Renda. Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O FGTS é considerado um rendimento isento, portanto, ele não vai alterar a base de cálculo do seu IR. Ainda assim os valores sacados durante o ano passado devem ser informados.

Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), responde ao leitor e explica os procedimentos para declarar o IR nesse caso.

"Me aposentei e recebi o fundo de garantia, minha conta é do Itaú, mas fui orientado a criar uma conta no app da Caixa para a empresa depositar os 40%.Desejo saber como eu declaro esse valor?"