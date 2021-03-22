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Me aposentei no ano passado e recebi o FGTS. Como declarar no IR?

O FGTS é considerado um rendimento isento, portanto, ele não vai alterar a base de cálculo do seu IR; Rodrigo Sangali, conselheiro do CRC-ES, orienta como declarar os valores

Publicado em 22 de Março de 2021 às 17:00

Públicado em 

22 mar 2021 às 17:00
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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser declarado do Imposto de Renda.
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser declarado do Imposto de Renda. Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
O leitor de A Gazeta José Guimarães se aposentou e recebeu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Agora, ele quer saber como declarar o valor no Imposto de Renda 2021.
O FGTS é considerado um rendimento isento, portanto, ele não vai alterar a base de cálculo do seu IR. Ainda assim os valores sacados durante o ano passado devem ser informados.
Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), responde ao leitor e explica os procedimentos para declarar o IR nesse caso.
"Me aposentei e recebi o fundo de garantia, minha conta é do Itaú, mas fui orientado a criar uma conta no app da Caixa para a empresa depositar os 40%.Desejo saber como eu declaro esse valor?"
Verbas rescisórias, como o resgate do FGTS e multa de 40% sobre o FGTS, não sofrem incidência do Imposto de Renda e devem ser declaradas na ficha “Rendimentos Isentos e não Tributáveis” com o código “04 – Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho, e FGTS”.

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