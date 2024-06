Mega acumulada: 4 apostas do ES batem na trave e levam mais de R$ 50 mil

Sorteio foi realizado pela Caixa nesta terça-feira (4) e tinha o prêmio principal de mais de R$ 91 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (4) o concurso 2732 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 91.454.887,45 . Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, mas quatro capixabas bateram na trave, acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 51.300,81. O próximo sorteio (concurso 2733) acontece na quinta-feira (6) e pode pagar R$ 100 milhões.

Números sorteados: 01 - 03 - 16 - 18 - 49 - 60

Quatro capixabas acertaram fizeram a quina e vão levar R$ 51.300,81. As lotéricas onde eles apostaram ficam na Grande Vitória e na Região Serrana. Confira abaixo as cidades onde as apostas foram feitas.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.