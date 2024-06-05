Mega-Sena acumula e premiação vai a R$ 100 milhões na quinta-feira (6)

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (4) o concurso 2732 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 91.454.887,45. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o próximo concurso (2733), na quinta-feira (6), pode pagar R$ 100 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 03 - 16 - 18 - 49 - 60.

Segundo a Caixa, 94 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 51.300,81. Outras 6.173 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.115,98 cada.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.