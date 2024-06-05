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Bolada

Mega-Sena acumula e premiação vai a R$ 100 milhões na quinta-feira (6)

Segundo a Caixa, 94 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 51.300,81. Outras 6.173 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.115,98 cada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2024 às 06:32

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 06:32

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (4) o concurso 2732 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 91.454.887,45. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o próximo concurso (2733), na quinta-feira (6), pode pagar R$ 100 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 03 - 16 - 18 - 49 - 60.
Segundo a Caixa, 94 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 51.300,81. Outras 6.173 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.115,98 cada.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

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