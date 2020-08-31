IPAJM retoma atividade presencial com hora marcada nesta terça

Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (0800) 283 6640 e 3201-3180 a partir desta terça-feira. De acordo com a portaria que estabelece a retomada, os atendimentos agendados serão feitos com tolerância máxima de cinco minutos de antecedência ou atraso.

O uso de máscara é obrigatório nas dependências do IPAJM e durante todo o atendimento. A portaria estabelece que não será permitida a presença de acompanhante durante a realização do serviço, exceto para os beneficiários que tenham dificuldade cognitiva ou de locomoção. Neste caso, será permitida a presença de somente um acompanhante, para ajudá-lo apenas na locomoção até o local do atendimento.