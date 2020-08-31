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IPAJM retoma atividade presencial com hora marcada nesta terça

Beneficiários serão atendidos de forma individualizada e somente com horário e dia pré-agendados; não será permitida a presença de acompanhantes durante o atendimento

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:00
Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória
Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) retoma a partir de 1º de setembro todas as atividades presenciais da Central de Atendimento. Os beneficiários serão atendidos de forma individualizada e somente com horário e dia pré-agendados.
Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (0800) 283 6640 e 3201-3180 a partir desta terça-feira. De acordo com a portaria que estabelece a retomada, os atendimentos agendados serão feitos com tolerância máxima de cinco minutos de antecedência ou atraso.
Durante o período de pandemia do novo coronavírus, apenas alguns serviços estavam disponíveis para os usuários, também com hora marcada.
O uso de máscara é obrigatório nas dependências do IPAJM e durante todo o atendimento. A portaria estabelece que não será permitida a presença de acompanhante durante a realização do serviço, exceto para os beneficiários que tenham dificuldade cognitiva ou de locomoção.  Neste caso, será permitida a presença de somente um acompanhante, para ajudá-lo apenas na locomoção até o local do atendimento.
O órgão esclarece que não haverá em nenhuma hipótese atendimento presencial sem prévio agendamento.
A comunicação do óbito de segurado ao IPAJM, para sua celeridade, poderá ser realizada via e-mail ([email protected]), com o envio do formulário de comunicação de falecimento, disponível no site do instituto, e da certidão de óbito do segurado escaneada.

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