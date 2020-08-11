Indústria do ES tenta espantar a crise, mas fica estável em junho

A indústria do Espírito Santo apresentou certa estabilidade em junho, após apresentar vários períodos de retração. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção cresceu apenas 0,4% no sexto mês do ano.
O leve crescimento não foi capaz de reduzir os reflexos da crise do novo coronavírus no setor industrial capixaba. Em comparação com o mesmo mês de 2019, o resultado foi 32,4% menor.
Entre os 14 Estados que cresceram, o Espírito Santo foi o que teve pior resultado. Das 15 localidades pesquisadas, apenas o Mato Grosso apresentou retração na indústria, de acordo com o IBGE.
Segundo dados do IBGE, no ano, a indústria do Estado acumula perda de 20,8%, a segunda mais alta do país, puxada principalmente pelo segmento extrativo (mineração e petróleo) e metalurgia.
Conforme mostrou A Gazeta, no segundo trimestre deste ano, a Vale, companhia com grande peso na economia local, reduziu a produção de pelotas de minério de ferro. O resultado foi o pior para a empresa desde 2012. O resultado das medidas impactaram fortemente nos dados da indústria capixaba.