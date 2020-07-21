Vale tem a menor produção de pelotas de ferro no ES desde 2012

Complexo de Tubarão da Vale, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Relatório de Produção da Vale

Vale no A produção de pelotas de ferro pelano Espírito Santo despencou no segundo trimestre de 2020. A companhia produziu, no Complexo de Tubarão, em Vitória, apenas 3,53 milhões de toneladas (Mt) de abril a junho deste ano, pior média trimestral registrada pela empresa desde o quarto trimestre de 2012 (3,3 Mt). As informações são do relatório de produção da mineradora , divulgado nesta terça-feira (21).

As paradas das usinas, os efeitos da pandemia do novo coronavírus no mercado externo - que reduziram a demanda - e a falta de matéria-prima para a produção das pelotas foram as responsáveis pelo desempenho. Nos seis primeiros meses do ano, a Vale já acumula redução de 37,4% na sua produção no Estado, em comparação ao mesmo período de 2019.

A produção de pelotas pela Vale, no Sistema Sudeste, no Espírito Santo, caiu 31,1% no segundo trimestre de 2020 em comparação aos três primeiros meses deste ano. A queda é ainda maior se a comparação for feita com o segundo trimestre do ano passado: 41,8%.

É importante lembrar que a indústria tem grande peso na geração do Produto Interno Bruto (PIB) Capixaba, principalmente a extrativa e a metalúrgica. Dessa forma, quando ela tem um resultado negativo a geração de riquezas do Estado sofre intensamente com esses impactos.

De acordo com o relatório de produção, essa queda na produção aconteceu por conta de paradas programadas, desde outubro de 2018, nas plantas 1 e 2; à normalização da disponibilidade de pellet feed na planta de pelotização de Omã - que foi parcialmente compensada pela menor disponibilidade de pellet feed vindo do Complexo de Itabira - e ajustes de produção devido às condições de mercado.

Ainda de acordo com a empresa, em São Luís (MA), apesar do restabelecimento da umidade do pellet feed, que impactou o primeiro trimestre deste ano devido ao forte período de chuvas, o nível de produção também foi ajustado voluntariamente às condições atuais do mercado.

A empresa aponta que a retomada de Fazendão no terceiro trimestre de 2020, assim como a estabilidade da produção de Itabira, melhoraram o desempenho Sul e Sudeste. E, há uma retomada esperada da capacidade no último trimestre do ano (6 Mtpa).

PRODUÇÃO NACIONAL

No total, a Vale produziu 7 milhões de toneladas de pelotas de ferro no segundo trimestre de 2020. O número representa um crescimento de 2,1% em relação ao primeiro trimestre do ano (6,92 Mt).

Porém, no acumulado do primeiro semestre deste ano (13,9 Mt), em comparação com o mesmo período de 2019 ()21,24 Mt, houve redução de 34,1% na produção.

35 MILHÕES DE TONELADAS Nova projeção de produção máxima de pelotas de ferro

Diante do cenário atual, a Vale revisou o guidance de produção nacional de pelotas de ferro para este ano, reduzindo de 35 Mt a 40 Mt para 30 Mt a 35 Mt.