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Indústria

Compras de aço em junho têm alta de 49,7% ante maio, diz Inda

Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) divulgados nesta terça (21),  as vendas de aços planos em junho também aumentaram

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:37
Indústria metalúrgica foi a que apresentou maior retração na comparação com abril de 2019
Indústria metalúrgica foi a que apresentou maior retração na comparação com abril de 2019 Crédito: Divulgação Imetame
As compras de aço pela rede de distribuição no mês de junho registraram alta de 49,7% ante maio, para 297,2 mil toneladas. Na comparação com junho do ano passado, cresceram 29,2%, segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) divulgados nesta terça-feira (21).
As vendas de aços planos em junho, por sua vez, aumentaram em 38,5% sobre maio, para 290,5 toneladas, e na comparação anual, o avanço foi de 17,4%.
Em números absolutos, o estoque de junho ficou 0,8% acima de maio, em 855,5 mil toneladas. O giro de estoque fechou em queda, com 2,9 meses.
As importações cresceram 38,4% sobre maio, para um volume total de 103,6 mil toneladas, e 60% ante junho de 2019.
O Inda projeta para o mês de julho que compra e venda tenham uma alta de 15% em relação a junho.

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