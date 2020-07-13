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Mercado sustentável

Vale estuda ser sócia de empresa de baixo carbono com grupo japonês

Nova empresa, chamada de NewVen, utilizará tecnologias para fornecer produtos metálicos e siderúrgicos de baixa presença de gás de efeito estufa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:03

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:03

Vista aérea da usina de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão
Vista aérea da usina de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Divulgação Vale
A Vale informa que chegou a um acordo não vinculativo para estabelecer uma nova empresa (NewVen) para fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo GEE (gases de efeito estufa) para a indústria siderúrgica com o conglomerado japonês Kobe Steel e Mitsui.
O acordo estabelece os termos e condições preliminares para a criação de uma NewVen com o objetivo de fornecer metálicos de baixo CO2 ao mercado global, fornecendo novas soluções tecnológicas aos nossos clientes. Um período de avaliação já foi iniciado para aprofundar a colaboração e estimar a demanda do mercado pelas várias soluções existentes e novas para a produção de aço antes de um acordo final para a criação da NewVen.
"Nossas metas declaradas de emissões de escopo 1 e 2 para 2030 demonstram o compromisso da Vale com o Acordo de Paris, alinhado ao nosso pilar estratégico - Novo Pacto com a Sociedade - e o objetivo de melhorar nosso valor para a sociedade. A produção de aço, parte do escopo 3 da Vale, embora essencial para a vida cotidiana das pessoas, gera emissões consideráveis de CO2. A Vale está comprometida em contribuir com seus clientes siderúrgicos nesse desafio de reduzir a pegada de carbono. A NewVen utilizará tecnologias de produção de ferro de baixo CO2 existentes e novas, como a Tecnologia Tecnored® e o Processo Midrex®", disse a empresa em comunicado ao mercado.

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