Vale estuda ser sócia de empresa de baixo carbono com grupo japonês

Vista aérea da usina de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Divulgação Vale

A Vale informa que chegou a um acordo não vinculativo para estabelecer uma nova empresa (NewVen) para fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo GEE (gases de efeito estufa) para a indústria siderúrgica com o conglomerado japonês Kobe Steel e Mitsui.

O acordo estabelece os termos e condições preliminares para a criação de uma NewVen com o objetivo de fornecer metálicos de baixo CO2 ao mercado global, fornecendo novas soluções tecnológicas aos nossos clientes. Um período de avaliação já foi iniciado para aprofundar a colaboração e estimar a demanda do mercado pelas várias soluções existentes e novas para a produção de aço antes de um acordo final para a criação da NewVen.