Venda de minério de ferro pela Vale no 2º trimestre cai 11,8%

Pilhas de minério de ferro no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Agência Vale

A venda de minério de ferro pela Vale no segundo trimestre do ano caiu 11,8% para 54,615 milhões de toneladas, de acordo com o relatório de produção divulgado na noite da segunda-feira (20). Em relação ao primeiro trimestre do ano houve um aumento de 5,7% nas vendas.

Nos primeiros seis meses do ano a venda de minério caiu 9,4% para um volume de 106,271 milhões de toneladas.

Em pelotas, ainda de abril a junho, o volume vendido caiu 21,4% na relação anual, para 6,950 milhões de toneladas.

Esse volume representa um recuo de 4,9% ante os três meses anteriores.