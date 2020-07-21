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Produção

Venda de minério de ferro pela Vale no 2º trimestre cai 11,8%

Segundo o relatório de produção, nos primeiros seis meses do ano a venda de minério caiu 9,4% para um volume de 106,271 milhões de toneladas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 16:14

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:14

Pilhas de minério de ferro no Complexo de Tubarão, em Vitória
Pilhas de minério de ferro no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Agência Vale
A venda de minério de ferro pela Vale no segundo trimestre do ano caiu 11,8% para 54,615 milhões de toneladas, de acordo com o relatório de produção divulgado na noite da segunda-feira (20). Em relação ao primeiro trimestre do ano houve um aumento de 5,7% nas vendas.
Nos primeiros seis meses do ano a venda de minério caiu 9,4% para um volume de 106,271 milhões de toneladas.
Em pelotas, ainda de abril a junho, o volume vendido caiu 21,4% na relação anual, para 6,950 milhões de toneladas.
Esse volume representa um recuo de 4,9% ante os três meses anteriores.
No primeiro semestre do ano a queda das vendas de pelotas foi de 32,6%, para 14,261 milhões de toneladas.

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