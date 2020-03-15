Gigantes do varejo on-line vendem eletros usados, arroz e até macarrão

Mix de produtos nas lojas on-line tem crescido constantemente Crédito: Ilustração/A Gazeta

Num mesmo lugar você consegue comprar roupas, calçados, materiais esportivos, livros, celulares, eletrodomésticos novos e usados, além de arroz, macarrão e outros produtos alimentícios. Tal lugar não é um shopping, ou uma grande loja em uma avenida movimentada, mas sim um ambiente virtual no qual o consumidor consegue encontrar tudo, ou quase tudo que precisa  e até o que não precisa.

Neste dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor, e as formas de consumo têm evoluído a cada dia, se tornando mais tecnológicas. Cada vez mais, as grandes varejistas têm ampliado o leque de produtos oferecidos aos consumidores. Os exemplos são vários: Amazon, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, entre outros. Nos sites de todas essas empresas o consumidor consegue fazer as compras e receber os produtos em casa.

De acordo com o professor de Marketing da Fucape Emerson Mainardes, o mix de produtos oferecidos no ambiente virtual das varejistas aumentou porque os clientes transferiram para a internet aquele famoso ato de dar uma olhadinha nas vitrines das lojas de rua.

"A disponibilidade de produtos é muito grande na internet. É difícil você encontrar numa loja física tudo o que encontra numa loja virtual. Além disso, a gente venceu alguns medos: comprar e não receber, ter o cartão de crédito clonado, entre outros. Isso fez com que o consumidor ficasse mais à vontade" Emerson Mainardes - Professor de Marketing

As mudanças na forma de compra dos consumidores têm provocado alterações também nas empresas que ofertam os produtos. Mainardes destaca que as varejistas vêm terceirizando as vendas. As grandes empresas acabam pagando outros fornecedores para vender o produto que está no site. Isso abriu um leque de opções de compra inacreditável, acrescenta.

Se por um lado a terceirização das vendas aumentou a possibilidade de se encontrar um produto no ambiente virtual, por outro, ela elevou o risco de que o consumidor compre algo fora dos padrões esperados  próximos demais do vencimento, ou com algum defeito, por exemplo.

Alguns produtos vendidos tem data de validade e essa informação tem que vir em destaque para que o consumidor não tenha dúvidas ou seja surpreendido quando o produto for entregue. O mesmo alerta deve estar explícito no caso do consumidor escolher comprar um objeto que já seja usado, o conhecido produto de vitrine, afirma o advogado especialista em Direito do Consumidor, Luiz Alberto Leal.

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Além dos produtos de vitrine, as lojas também vendem determinados aparelhos usados  os de segunda mão, mesmo. Quando tais produtos chegam a ser comercializados eles já podem até ter perdido a garantia original do fabricante, o que diminui a satisfação dos consumidores.

Para evitar problemas assim, as empresas estão orientando os vendedores a categorizar os produtos. Entre as categorias estão os produtos novos, que nunca foram utilizados ou abertos; reformados, que passaram por restauração; e quatro categorias de usados: como novo, muito bom, bom e aceitável. A Amazon é uma das empresas que adota tal diretriz de identificação.

Leal lembra que são comuns os casos de processos de consumidores insatisfeitos com as compras feitas pela internet. De acordo com o Procon estadual, neste ano já foram feitas 191 reclamações referentes a compras pela internet  a maior parte relacionada a não entrega ou demora na entrega dos produtos.

191 É o número de reclamações no Procon estadual devido a compras feitas on-line

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, explica que para comprar com segurança é fundamental que o consumidor busque referências sobre o site e se existem muitas reclamações sobre a empresa. Ele também alerta para que o consumidor desconfie dos preços muito abaixo do mercado, de ofertas aparentemente muito vantajosas e de lojas que oferecem o boleto bancário como única forma de pagamento.

Uma fraude muito comum no universo de quem é adepto das compras virtuais está relacionada à clonagem de sites idênticos aos das lojas oficiais. Os fraudadores capturam os dados do cartão de crédito, números dos documentos e senhas do consumidor no momento em que pensa estar realizando a sua compra, adverte Athayde.

DISTÂNCIA E PRAZO DE ENTREGA AINDA SÃO PROBLEMAS

Apesar de oferecer a facilidade de encontrar tudo num só lugar e de, geralmente, ofertar aos consumidores preços melhores do que o das lojas físicas, as lojas virtuais ainda contam com certos freios que impedem um aumento maior das vendas.

O professor de Marketing da Fucape Emerson Mainardes cita três exemplos: o distanciamento entre produto e consumidor, e o prazo para a entrega dos objetos vendidos.

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Pela internet a pessoa não consegue pegar o objeto que vai comprar, não consegue provar  então há esse distanciamento que atrapalha. Além disso, o prazo de entrega é outro impedimento, sobretudo quando se aproximam datas comemorativas, ou grandes promoções, lembra o professor de Marketing.

A resolução desses problemas, porém, não significa que o comércio on-line vai acabar com o comércio físico ou as lojas de rua.

O comércio pela internet não tem limite, mas isso não quer dizer que será o fim do comércio físico  ele deverá, cada vez mais a ter ares de entretenimento e não de consumo unicamente, conclui Mainardes.

AS DÚVIDAS MAIS COMUNS DE QUEM COMPRA ON-LINE

Qualidade do que é comprado A validade de produtos é informação fundamental que todo consumidor busca ter, ainda mais sobre produtos perecíveis. No entanto, a informação costuma faltar nos sites, o que incomoda muitos possíveis compradores, afastando-os de compras on-line. Muitas vezes o consumidor se encontra refém do vendedor no e-commerce acerca do prazo de entrega, pois são comuns os atrasos e a extrapolação do prazo. Ainda que em alguns casos o comprador escolha o prazo de entrega como normal ou expresso e seja prometido nas informações da compra um período para a entrega, diversos são os casos em que o produto é entregue muito depois do prazo ou não é entregue, sendo que a comunicação com o vendedor pelos canais de atendimento ao cliente ou de troca de mensagens dificilmente é eficiente. Um dos problemas enfrentados é a questão da troca em caso de algum defeito no produto ou de entrega do produto errado. Raramente prazos de troca estão presentes nas informações da compra e assegurar-se de que essa foi efetuada corretamente é difícil pela ausência de contato físico com o que comprado on-line. Outro ponto essencial de conhecimento dos consumidores para determinados produtos, como é o caso daqueles tecnológicos, é a questão da garantia. No caso de compras presenciais, ocorre a assinatura de contratos de garantia ou simplesmente uma informação na caixa do produto ou na nota fiscal de compra, o que traz segurança para o comprador acerca do prazo que tem para reaver o valor investido num produto que apresenta defeito dentro do prazo previsto, por exemplo. No caso do e-commerce, essa informação mais uma vez se torna limitada, ficando o cliente refém do que é enviado para ele com o produto ou se valendo apenas do que respondido pelo vendedor no chat on-line. Ainda que o portal de compra tenha diversas informações sobre o produto a ser adquirido, a falta de contato físico com o produto causa insegurança em vários consumidores que, a depender do valor do produto, optam por não realizar a compra on-line, vez que, infelizmente, não é sempre que se pode confiar no que apresentado no site de e-commerce.

DICAS PARA UMA MELHOR COMPRA