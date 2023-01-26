Formação de comunidades fortalece empresas e vira oportunidade no mercado do ES

Cesar Leite, Emiliano Agazzoni e Leonardo Carraretto explicam como as comunidades podem - e devem - ser pontes para empresas e instituições Crédito: Reprodução

Você já deve ter percebido que o uso da palavra "comunidade" vem aumentando nos últimos anos, e não apenas na aplicação, mas também em seu conceito. Se antes o termo era definido no dicionário como um grupo de pessoas que habita a mesma região e compartilha a mesma cultura, agora está muito mais fluido e utilizado também nas empresas. Mas, afinal, o que então diferencia uma comunidade de qualquer outro grupo de pessoas?

"Hoje, com a facilidade de se conectar e estar em rede, comunidades nascem o tempo todo para unir pessoas em torno de um objetivo. Somos seres sociais e fica muito mais fácil conviver neste mundo complexo em grupo. Assim, as comunidades são alternativas para aprendizagem, troca de informações e confiança", explica o CEO da learntech capixaba WIS, Leonardo Carraretto.

Gestão de Comunidades", realizado em parceria com o Você pode participar deste evento clicando aqui. Mesmo no âmbito empresarial, ele reforça que a comunidade não deve girar em torno da empresa em si, e sim de seus objetivos. "O que deve ser primário é responder à pergunta: o que as pessoas estão buscando, e como nós, como empresa ou instituição, podemos colaborar e contribuir com isso?", provoca Carraretto. Ele será um dos participantes, no próximo dia 31, do painel "", realizado em parceria com o Fonte Hub

Neste caminho, uma profissão que tem despontado no mercado é a de gerente de comunidades - ou community manager. Emiliano Agazzoni, fundador da Community Manager School, esclarece que o profissional é responsável por gerenciar uma comunidade ao redor de uma marca, seja um negócio, seja uma organização, engajando os envolvidos, independente do tema que se trata.

"O principal objetivo do gerente de comunidades é fazer com que o relacionamento entre as marcas e os seu público-alvo, em geral clientes, mas também parceiros e fornecedores, seja o mais próximo e sincero possível – e capaz de fidelizar ainda mais eles", destaca Agazzoni.

Ele ainda pontua que, segundo uma pesquisa feita com 947 comunidades da Community Manager School, boa parte é voltada para os setores de marketing e publicidade das empresas, comunidades de educação e comunidades de tecnologia, que podem ser startups ou grandes empresas. "Estes são os 3 nichos mais representativos de comunidades no nosso país na atualidade".

COMUNIDADE NA PRÁTICA

Clube A Gazeta, com a Somos AG - Gastronomia, que além de reunir várias pessoas em torno de uma paixão, também capacita líderes que provocam e organizam eventos entre os próprios membros. Nessa jornada, diversos especialistas foram consultados e agregando ideias, de forma a nivelar o conhecimento e realizar testes do formato ideal, até alcançar o resultado final, conta Cesar Leite, gerente de Produto de Assinaturas da empresa. Na Rede Gazeta , a gestão de comunidade se tornou realidade no, com a Somos AG - Gastronomia, que além de reunir várias pessoas em torno de uma paixão, também capacita líderes que provocam e organizam eventos entre os próprios membros. Nessa jornada, diversos especialistas foram consultados e agregando ideias, de forma a nivelar o conhecimento e realizar testes do formato ideal, até alcançar o resultado final, conta Cesar Leite, gerente de Produto de Assinaturas da empresa.

“A motivação para o projeto surgiu a partir da necessidade de evoluir a experiência do usuário do Clube, considerando um ambiente digital e conectado. Essa evolução aconteceu a partir de inputs do time de assinaturas e feedbacks de clientes. Tínhamos o desafio de implementar uma plataforma digital de conexão com clientes a partir de aprendizados e reflexões em função do projeto de mentoria conduzido com o financiamento que A Gazeta conseguiu via ANJ/Meta (Facebook)”, explica Cesar.

E sobre o objetivo que os une, ele deixa claro: "O propósito da comunidade é de possibilitar conexões de qualidade, e proporcionar a troca de experiências relacionadas ao universo gastronômico do capixaba, com compartilhamento de conteúdo especializado e muitas dicas do que fazer (e experimentar!) no nosso Estado".

SAIBA MAIS

Gestão de Comunidades". O encontro é aberto e as inscrições podem ser feitas em O trio Carraretto, Agazzoni e Cesar estará junto também na próxima terça-feira (31), às 16h no Fonte Hub, para o painel "". O encontro é aberto e as inscrições podem ser feitas em redegazeta.com.br/painelcomwis . A realização é uma parceria entre o Fonte e a WIS.

Ainda que a atuação varie dependendo do tamanho, formato e tema de interesse da comunidade, bem como o nível dos cargos e funções - como moderador, coordenador, head ou diretor - Agazzoni lista algumas habilidades que todo gerente de comunidades precisa ter. Se a carreira pareceu interessante para você, confira: