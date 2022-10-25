Rede Gazeta recebe financiamento do Google para medir impacto do jornalismo profissional

O objetivo do projeto selecionado, “Impacto que Importa”, é metrificar a repercussão gerada pelo jornalismo profissional, coletando dados que possam ser medidos e monitorados pelas redações jornalísticas. A solução pretende contribuir para a discussão sobre quais são os resultados fomentados pela cobertura jornalística, tornando esta informação evidente para as redações e para a sociedade, uma vez que esses dados são difíceis de serem catalogados.

O editor de Performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, explica os fundamentos que foram pertinentes à submissão do projeto ao Google. “Nos propusemos a desenvolver as bases dessa metodologia de impacto no jornalismo, para que isto se torne mais sólido nas nossas redações e nas outras, para que o projeto seja escalável. Queremos criar padrões que ajudem a definir quais os tipos de impacto que o jornalismo deve monitorar, criar ferramentas que facilitem o jornalista a identificar esses dados. Isso para que, aos poucos, passe a ser uma rotina na redação, que pode resultar em relatórios periódicos de impacto. Existem algumas iniciativas semelhantes no mundo, mas muito isoladas”, detalhou.

A filosofia do projeto também busca conscientizar a população, como conta Aglisson. “Tudo isso gira em torno de como anda a relação da sociedade com o jornalismo, dos estudos recentes que mostram que existe uma apatia relacionada ao jornalismo no mundo, uma redução na confiança. Como membros do Trust Project, preocupados em tentar resolver isso, acreditamos que o monitoramento de impacto pode ser útil para o jornalismo e para a sociedade", destacou.

PRÓXIMOS PASSOS

Com o financiamento, a fase agora é tirar a ideia do papel, o que vai precisar de muito estudo e da colaboração de pesquisadores do meio. "Vamos convidar especialistas, pessoas que podem contribuir para essa criação. Inicialmente precisamos pensar como uma metodologia, para então, no futuro, pensar nisso como uma plataforma, algo mais automatizado. Hoje já medimos pageviews, alcance, tempo de permanência na página, entre outros. É hora de medirmos o impacto", completou Aglisson.