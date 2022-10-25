Rede Gazeta recebe financiamento do Google para medir impacto do jornalismo profissional

Unindo reinvenção, melhoria e tradição, a Rede Gazeta chegou aos seus 94 anos de história e conexão com os capixabas sempre com os olhos no futuro. Nesta fase de forte atuação no ecossistema de inovação, a empresa se tornou uma das 30 selecionadas no Desafio de Inovação da Google News Initiative (GNI) na América Latina, pela segunda vez consecutiva, dentre 353 projetos submetidos. Desta forma, a Rede Gazeta pode receber até US$ 250 mil para inovar e medir o impacto do jornalismo profissional na sociedade.
O objetivo do projeto selecionado, “Impacto que Importa”, é metrificar a repercussão gerada pelo jornalismo profissional, coletando dados que possam ser medidos e monitorados pelas redações jornalísticas. A solução pretende contribuir para a discussão sobre quais são os resultados fomentados pela cobertura jornalística, tornando esta informação evidente para as redações e para a sociedade, uma vez que esses dados são difíceis de serem catalogados.
O editor de Performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, explica os fundamentos que foram pertinentes à submissão do projeto ao Google. “Nos propusemos a desenvolver as bases dessa metodologia de impacto no jornalismo, para que isto se torne mais sólido nas nossas redações e nas outras, para que o projeto seja escalável. Queremos criar padrões que ajudem a definir quais os tipos de impacto que o jornalismo deve monitorar, criar ferramentas que facilitem o jornalista a identificar esses dados. Isso para que, aos poucos, passe a ser uma rotina na redação, que pode resultar em relatórios periódicos de impacto. Existem algumas iniciativas semelhantes no mundo, mas muito isoladas”, detalhou.
A filosofia do projeto também busca conscientizar a população, como conta Aglisson. “Tudo isso gira em torno de como anda a relação da sociedade com o jornalismo, dos estudos recentes que mostram que existe uma apatia relacionada ao jornalismo no mundo, uma redução na confiança. Como membros do Trust Project, preocupados em tentar resolver isso, acreditamos que o monitoramento de impacto pode ser útil para o jornalismo e para a sociedade", destacou.
PRÓXIMOS PASSOS
Com o financiamento, a fase agora é tirar a ideia do papel, o que vai precisar de muito estudo e da colaboração de pesquisadores do meio. "Vamos convidar especialistas, pessoas que podem contribuir para essa criação. Inicialmente precisamos pensar como uma metodologia, para então, no futuro, pensar nisso como uma plataforma, algo mais automatizado. Hoje já medimos pageviews, alcance, tempo de permanência na página, entre outros. É hora de medirmos o impacto", completou Aglisson.
Para o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Eduardo Lindenberg, "é muito importante sermos selecionados pelo segundo ano consecutivo, reforçando nossa grande parceria com o Google News Initiative. Para além do apoio financeiro, esse reconhecimento mais uma vez é um grande destaque para o nosso potencial e reafirma a capacidade inovativa da Rede Gazeta."