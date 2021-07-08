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Crime contra o consumidor

Força-tarefa combate fraudes na venda de combustíveis no ES

Operação conta com participação de homens da Polícias Civil, Federal, Militar, do Corpo de Bombeiros, Ipem, Procon, Sefaz, guardas municipais e membros da Agência Nacional de Petróleo

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:59
Operação nacional de combate a fraudes no comércio de combustíveis
Operação nacional de combate a fraudes no comércio de combustíveis Crédito: Sesp/Divulgação
Com o objetivo de fiscalizar e combater fraudes nos postos de gasolina, foi deflagrada, nesta quinta-feira (8), em todo o país, inclusive no Espírito Santo, a Operação Petróleo Real.
Desde o início desta manhã, equipes conjuntas percorrem estabelecimentos verificado a qualidade do combustível comercializado, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento, entre outras normas estabelecidas para este tipo de comércio.
No Espírito Santo, a fiscalização é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). De acordo com a pasta, a ação ocorre em toda a Grande Vitória e nos municípios de AracruzCachoeiro de ItapemirimColatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante, totalizando 12 cidades.
A megaoperação nacional tem coordenação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Estado conta com a participação da Polícia Federal, Polícia Militar (PMES), Polícia Civil (PCES), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Procon-ES, Instituto de Pesos e Medidas (Ipem/ES), Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procons e Guardas Civis Municipais (GCMs).
As diligências ainda estão em andamento e atualizações sobre os resultados serão divulgadas pela Sesp assim que estiverem disponíveis.
Com informações da Sesp.

Operação nacional de combate a fraudes no comércio de combustíveis

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