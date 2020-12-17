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Feirão virtual de negociação de dívidas no ES é prorrogado até o dia 30

Mais de 2 mil negociações já foram realizadas desde o início da campanha. Entre as condições especiais, estão o perdão de juros e descontos sobre o valor da dívida. Veja as empresas participantes

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 15:31
Na segunda notificação, o comprador vai ter 15 dias para quitar dívida
Cálculo para quitar dívidas: feirão tem caso de consumidora que conseguiu reduzir o débito em 61% Crédito: Freepik
Os consumidores do Espírito Santo que estão inadimplentes terão mais tempo para renegociar débitos sem sair de casa e entrar 2021 no azul. Realizado pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, o "Feirão On-line SPC", que terminaria neste domingo (20), foi prorrogado até o dia 30 de dezembro.
São oferecidas várias condições especiais, como descontos de até 100% sobre juros e multas e parcelamento em até 60 vezes, entre outras facilidades. Tudo é feito de forma virtual, pelo site www.feiraoonlinespc.com.br.
Segundo a CDL Vitória, desde o início da campanha, no último dia 1º, foram registrados cerca de 9 mil acessos ao endereço eletrônico, com a realização de mais de 2 mil negociações.

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O assessor de SPC da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, explicou que o feirão foi estendido para que os consumidores possam utilizar a segunda parcela do 13º salário na negociação das dívidas.
O novo modelo do evento vem sendo muito bem aceito pelo público. Os consumidores têm demonstrado grande interesse em acessar o site, se cadastrar e conhecer as condições das empresas. Além disso, nossa central tem recebido muitas ligações de consumidores querendo tirar dúvidas para acessar e negociar, afirmou Calenzani.
Entre as empresas participantes estão Banestes, Agrocred, Dacasa Financeira, Casas Santa Terezinha, Loga Internet, Politec, Instituto Avanza, Ulihort, Cebrac Serra, Cebrac Vila Velha e Cadis Campineira Distribuidora e Vitoriaware.

DESCONTO DE 61% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA

A biomédica Mailde Graziela Alves da Cunha foi uma das consumidoras que acessou o site do evento para negociar a quitação de uma dívida de R$ 10.313,47 que tinha com a Dacasa Financeira. Ela conseguiu desconto de R$ 6.297,80 no valor do débito e poderá efetuar o pagamento em dez parcelas.
Meu marido é autônomo e, devido à pandemia, ficou sem serviço, o que dificultou a nossa situação financeira. Quando soube do feirão, procurei a Dacasa e consegui renegociar o que devia. Gostei muito do formato on-line do evento, pois é muito mais prático fazer tudo sem sair de casa, afirmou Mailde.

COMO FUNCIONA O FEIRÃO

Para participar, será preciso entrar no site. Lá o consumidor vai encontrar três ícones: um para negociar com o Banestes, outro para falar com a Agoracred e outro para negociar com as demais empresas participantes.
Ao clicar nos ícones do Banestes ou da Agoracred, o consumidor será direcionado para fazer a negociação diretamente com a instituição financeira correspondente. Já ao selecionar a negociação com as demais empresas, o consumidor deverá preencher um cadastro e criar um login.

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Na sequência, ele receberá por e-mail uma senha para acessar a plataforma e fazer a negociação. Depois é só baixar os boletos com as novas condições de pagamento que foram acordadas.

VEJA ALGUMAS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE SÃO OFERECIDAS

  • Agoracred: descontos de até 100% nos juros de atraso e na multa, dependendo do atraso do contrato. No caso de contratos com atraso superior a 60 dias, o cliente poderá parcelar a dívida em até 24 vezes, a depender do saldo em atraso. No caso de contratos com atraso superior a 360 dias, o cliente poderá receber desconto no valor principal para quitação do débito. 
  • Banestes: descontos de até 100% de multas e juros de mora, além de alongamento do prazo da dívida. Cada caso será analisado individualmente. Poderão ser atendidas pessoas que têm dívidas referentes a vários produtos da instituição, como cheque especial, cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado, adiantamento de 13º salário e antecipação de Imposto de Renda. O valor é limitado a R$ 100 mil, sem garantia real e com atraso superior a 60 dias. O parcelamento da renegociação da dívida poderá ser em até 60 meses. 
  • Dacasa Financeira: a instituição vai negociar dívidas a partir de 121 dias de atraso. As condições do cliente serão levadas em conta na hora da negociação, para que seja elaborada uma proposta condizente com a disponibilidade do consumidor, com parcelamento e descontos.
  • Casas Santa Terezinha: até 75% de desconto nos juros e nas multas.
  • Loga internet: até 100% de desconto nos juros e nas multas e 10% de desconto no valor principal da dívida. 
  • Instituto Avanza: para dívidas referentes aos anos de 2015 e 2016, o desconto será de 50%. Para dívidas referentes ao período de 2017 a 2020, o desconto será de 30%. 
  • Politec: descontos de até 40% no valor principal da dívida.
Com informações da CDL Vitória

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