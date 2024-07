Famosa filial de papelaria carioca fecha as portas em Vila Velha

A loja funcionou no município canela-verde por 25 anos. Atividades devem continuar no Espírito Santo de forma remota; entenda

O tradicional armarinho e papelaria Caçula fecha as portas em Vila Velha nesta terça-feira (30/07) e para zerar o estoque está vendendo tudo com descontos de até 70%. O encerramento das atividades da filial ocorre 25 anos após a chegada da marca carioca ao município canela-verde. A baixa procura dos consumidores foi determinante para a decisão.

No lugar do imóvel, que fica na Avenida Carlos Lindenberg, 3150, no bairro Nossa Senhora da Penha, vai surgir um comércio de autopeças.

Procurada, a papelaria informou que, apesar do fechamento da unidade em Vila Velha, estuda a possível abertura de outra loja no Espírito Santo, sem adiantar em qual bairro ou cidade o estabelecimento se firmaria.

Segundo o gerente da Caçula, João Salazar, as atividades não serão interrompidas em definitivo em terras capixabas, pois continuarão a fazer vendas de forma remota, pelo WhatsApp (27) 98159-1614) ou pelo email [email protected] . Os produtos virão do Rio de Janeiro.

Histórico

A papelaria Caçula nasceu há 42 anos no Saara, centro de comércio popular do Rio de Janeiro, como um armarinho pequeno e de bairro. Foi fundado pelos irmãos Marco Antônio e Sebastião Castro. Ainda que muito forte no estado do Rio de Janeiro, com mais de 30 filiais desde a zona sul até à Baixada Fluminense, a loja em Vila Velha era a única da marca no Espírito Santo, que também está presente em Juiz de Fora (MG).