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No Rio de Janeiro

Viúva de recém-casado atropelado diz que carro surgiu na 'velocidade da luz'

Influencer suspeito teve prisão decretada e é considerado foragido da Justiça; defesa afirma que acidente teria sido causado por outra pessoa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2024 às 08:24

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 08:24

Viúva de recém-casado atropelado no RJ diz que carro surgiu na 'velocidade da luz'
Viúva de recém-casado atropelado no RJ diz que carro surgiu na 'velocidade da luz' Crédito: Divulgação/TV Globo/Rede Globo
Duas semanas após ver o marido morrer vítima de um atropelamento, logo após a cerimônia de casamento, a enfermeira Bruna Vilarinho afirma que tenta sobreviver e emanar coisas boas para o marido, o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta.
Ela lembrou, em entrevista ao Fantástico, que a pista estava tranquila quando o casal tentou atravessar, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e eles foram surpreendidos por um carro que apareceu "mais rápido que a velocidade da luz".
"Quando eu olho, ele (Fábio) estava lá em cima, já no ar e caiu. E aí eu comecei a gritar. Só vi um motoqueiro passando por mim, falando: eu vi quem foi, eu vou atrás", disse.
O motorista do carro, uma BMW, era o influenciador Vitor Belarmino Vieira. Ele teve a prisão decretada pela Justiça e está foragido.
A defesa alega que um motoqueiro desequilibrou o fisioterapeuta e que Vitor não acha justo ficar preso por um crime que não tem responsabilidade.
Em depoimento, o motoqueiro negou que tenha encostado em Fábio. A viúva também não viu isso acontecer.
Bruna e Fábio haviam casado horas antes do atropelamento, em Guaratiba. Iriam passar a noite em um hotel em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes e saíram para conversar sobre detalhes da festa.
"A gente estava muito feliz. A adrenalina estava lá em cima", contou. "Eu só vi o carro branco. Pelo barulho de aceleração, eu vi que era um carro muito potente".
O influenciador chegou a parar rapidamente, mas foi embora em seguida, sem prestar socorro, como mostram as imagens do atropelamento.
O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Os policiais ouvem testemunhas, analisam câmeras de segurança e fazem diligências para localizar o responsável pelo atropelamento.
A viúva pede Justiça e afirma que isso a deixará mais tranquila.

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