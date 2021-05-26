ES cria 752 vagas de emprego de carteira assinada em abril

Agricultor da comunidade de Rio Fundo, em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo criou 752 vagas de emprego de carteira assinada em abril, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados no início desta tarde desta quarta-feira (26) pela Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia . No mesmo mês do ano passado, o Estado havia fechado 19.363 empregos.

Os dados mostram que, ao todo, a economia capixaba abriu 25.100 postos de trabalho formais no mês seguinte à quarentena adotada pelo Estado para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus . Paralelamente, foram fechadas 24.348 vagas.

No acumulado do ano, o Espírito Santo tem saldo de 16.657 novas vagas. Com o dado de abril, são quatro meses consecutivos de resultados positivos, entretanto, há uma retração nas contratações em relação aos meses anteriores. No primeiro trimestre, foram registradas pelo menos 4 mil novos empregos mensais, sendo que, em fevereiro, número chegou a encostar em 7 mil.

As estatísticas do mercado de trabalho do governo federal, no entanto, não trazem um retrato amplo do desemprego, pois avalia apenas as empresas que estão ativas no E-Social, além de excluir os negócios que atuam na informalidade.

O Caged também mostra também que em abril de 2020 o Estado tinha um estoque de 715.673 postos de trabalho. Já em abril deste ano, o número total de empregados de carteira assinada saltou para 758.160. Em 12 meses, empresas capixabas contrataram 42.487 trabalhadores a mais do que demitiram.

O setor que mais abriu oportunidades no mês passado foi a agropecuária, com 905 novas contratações. O setor de serviços foi a segunda área que mais criou empregos (695), sendo 570 novas colocações de nível técnico. Em contrapartida, as empresas que atuam com serviços ligados ao comércio fecharam 551 vagas de trabalho. A construção, com 207 novas vagas, encerra os setores com saldo de vagas positivo.