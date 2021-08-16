Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise do clima

Entenda como as mudanças climáticas têm afetado o agro do ES e do Brasil

Com um inverno mais atípico, país tem visto onda de geadas. E elas ocorreram até no Espírito Santo. Saiba como os produtores rurais têm lidado com situação no Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 12:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 ago 2021 às 12:32
Geadas e até neve atingem Estados do Sul e Sudeste do Brasil, dando prejuízo a agricultores
Geadas e até neve atingiram Estados do Sul e Sudeste do Brasil, dando prejuízo a agricultores Crédito: Defesa Civil de Santa Catarina/Divulgação
Temperaturas em queda, seca histórica e geadas. O ano de 2021 tem sido desafiador para o agronegócio e para a economia brasileira de um modo geral. O mundo todo, aliás, tem experimentado efeitos de mudanças drásticas no clima, aspectos que afetam diretamente a produção de alimentos.
No Brasil, a situação preocupa. Estiagem prolongada em alguns Estados, principalmente do Sul, causou redução assombrosa nos níveis de volume de água. A situação, no entanto, ficou mais intensa com a chegada do inverno, que neste ano se mostrou mais forte.

Veja Também

O frio revela a desigualdade e inverte a lógica da cigarra e da formiga

Entenda como as mudanças climáticas têm afetado o agro do ES
Em alguns Estados, inclusive no Espírito Santo, foi possível observar formação de cristais de gelo, as atípicas geadas, em determinados campos de produção de alimentos. Mas o território capixaba tem conseguido escapar pelo menos por enquanto dessas alterações.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), até o momento, as ondas de frio ainda não provocaram situações meteorológicas com capacidade de gerar danos expressivos à produção rural capixaba. Apesar de alguns episódios de geada, as lavouras capixabas não foram fortemente afetadas.
De acordo com o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, as geadas podem ser classificadas de duas formas. Neste sentido, as que têm castigado plantações em Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, são de maior intensidade e ainda não ocorreram no Espírito Santo.
“O que tem acontecido no Espírito Santo é a geada de menor intensidade. Já a geada mais forte, que congela a seiva das folhas e, consequentemente, mata a planta, vem ocorrendo no Triângulo Mineiro, na Serra da Mantiqueira e em São Paulo, causando a queda de produtividade”, analisa.

Veja Também

Quatro produtos do agro do ES recebem investimento e melhoram qualidade

Na geada mais penosa a temperatura letal das plantas é atingida antes que haja a condensação do vapor d'água presente no ar. Ela acaba congelando a parte interna da planta e queimando-a de dentro para fora, tornando-a escurecida. O fenômeno ocorre em temperaturas muito baixas, geralmente menores do que 10 graus Celsius.
Já a geada mais fraca forma uma camada branca de gelo sobre as plantas. A condensação e o congelamento são menos severos.
Mesmo com as frentes frias ainda previstas para o Espírito Santo, não há possibilidade, ainda, de ocorrer a geada de forte intensidade, na visão de Ramos.
"Se a gente for pensar na ocorrência dessa geada, talvez aconteça em regiões que já não são áreas produtivas, como o Pico da Bandeira, mas lá a vegetação já é mais resistente e tem um mecanismo de proteção"
Hugo Ramos - Coordenador de Meteorologia do Incaper

FRIO ATÍPICO?

Segundo Ramos, o frio sentido pelos capixabas neste ano não é atípico. Na avaliação dele, uma das características do inverno é o avanço de frentes frias e logo em seguida a penetração de massas de ar polares, o que gera a queda significativa das temperaturas.
“Entre 2014 e 2017, no período de seca, as temperaturas se mantiveram elevadas no inverno e não choveu tanto. Já em 2021, as frentes frias têm avançado”, frisa.

FRIO E GEADAS AFETAM MAIS A REGIÃO SERRANA E O CAPARAÓ

Na ocorrência de geadas de maior intensidade, a Região Serrana e o Caparaó são as mais afetadas, uma vez que estão em altitudes mais elevadas que outras áreas do Estado. Já no Norte, a temperatura cai, mas sem a ocorrência do fenômeno, na avaliação do coordenador de Produção Vegetal do Incaper, Luiz Fernando Favarato.
“A Região Norte, geralmente, não tem problemas. A temperatura não fica tão baixa a ponto de gerar geada. A posição e altitude em torno de 70 metros ou menos, a questão climática não permite. O que ocorre é queda de temperatura, chegando a 12ºC como mínima. Em regiões um pouco mais altas, como São Rafael, em Linhares, pode chegar a menos graus, mas sem geada”, salienta.

Veja Também

Conta de luz vai subir 9,75% para 1,6 milhão de consumidores no ES

Inflação alta deve corroer ganhos do trabalhador com FGTS neste ano

As temperaturas baixas, junto com alta umidade, ainda podem gerar outro prejuízo para as produções: o surgimento de fungos e de doenças. “É mais fácil acontecerem doenças do que a geada. É uma condição mais propícia e favorável para o surgimento de determinadas doenças”, pontua o coordenador.

PLANTAÇÕES MAIS AFETADAS

As culturas cultivadas nas áreas mais elevadas do Estado podem ser as mais prejudicadas, como o café e as hortaliças.
No caso do café, em algumas regiões, o arábica em fase de colheita pode ser comprometido. Se estiver em fase de crescimento, pode ter as folhas queimadas, e ter essa etapa prejudicada.
O conilon está começando a florescer, mas não deve ser muito impactado pelo frio e sim pela falta de água, caso não chova o necessário. “Se tiver perda no arábica, o preço do conilon é puxado para cima também”, avalia Favarato.
Já quanto as hortaliças, o coordenador explica que é difícil prever, porque é uma cultura de ciclo curto e plantio escalonado. Pode ser que no momento da geada seja perdida a produção a ser colhida nesta semana ou na próxima. Nesse caso, a perda pode ser total.

O QUE OS PRODUTORES PODEM FAZER

Na visão de Favarato, no caso das hortaliças, quanto maior o valor agregado, o ideal é que elas sejam cultivadas em ambiente protegido, como uma estufa ou o “sistema de guarda-chuvas”, uma cobertura de plástico.
Já para culturas perenes, como o café, o ideal é criar barreiras biológicas contra o vento, para tentar formar um microclima dentro da lavoura e diminuir o impacto das baixas temperaturas. Essas barreiras podem ser feitas com árvores, como eucalipto, ou capim, para evitar o vento da região Sul, que é muito danoso.

LEIA MAIS SOBRE AGRO

Entenda por que a geada tira o sono dos agricultores

Café amargo capixaba ganha versão suave para aumentar consumo puro

Nova variante do coronavírus prejudica exportação de frutas do ES

As flores que transformam plantações de frutas em jardins no ES

Conheça os famosos que investem no agronegócio do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Clima Previsão do Tempo ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados