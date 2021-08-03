Conta de luz vai subir 9,75% para 1,6 milhão de consumidores no ES

Conta de luz da EDP Espírito Santo: novo aumento aprovado Crédito: Fernando Madeira

O consumidor capixaba pode preparar o bolso. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (3) o reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo . O aumento médio, considerando consumidores residenciais, de baixa e alta de tensão, será de 9,75%.

As novas tarifas entram em vigor no próximo sábado (7) para 1,6 milhão de unidades consumidoras atendidas pela EDP em 70 municípios do Espírito Santo

Para o consumidor residencial, o reajuste aprovado foi de 9,81%. Para clientes de alta tensão, será 6,89%. Já para a baixa tensão, o aumento será ainda maior, de 10,96% em média.

Segundo a Aneel, os índices foram impactados pelos custos de distribuição e aquisição de energia. Também foi considerada a inflação medida pelo IGP-M nos últimos 12 meses.

Em comunicado ao mercado, a EDP explicou que, no processo de reajuste, a Aneel "atualiza os custos regulatórios passíveis de gerenciamento pela distribuidora, enquanto os custos não gerenciáveis e os itens financeiros são atualizados com base na variação de preços verificada nos doze meses anteriores e da projeção para os doze meses subsequentes".

Também foi considerado no processo um ajuste financeiro de R$ 10 milhões. Segundo a EDP, trata-se da diferença entre os custos não gerenciáveis (energia, transporte e encargos) homologados e os efetivamente incorridos pela EDP Espírito Santo no período tarifário de 2020 a 2021.

Esse valor de ajuste/ressarcimento já considera uma devolução de R$ 156,49 milhões de créditos tributários compensados pela companhia perante a Receita Federal.