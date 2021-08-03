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Reajuste

Conta de luz vai subir 9,75% para 1,6 milhão de consumidores no ES

Aneel aprovou reajuste anual da EDP Espírito Santo, que fornece energia elétrica para 70 municípios capixabas. Percentuais de aumento variam de acordo com a classe de consumo. Entenda

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 15:08

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

03 ago 2021 às 15:08
Conta de luz da EDP Espírito Santo: consumidores vão ajudar a pagar empréstimo em 65 meses
Conta de luz da EDP Espírito Santo: novo aumento aprovado Crédito: Fernando Madeira
O consumidor capixaba pode preparar o bolso. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (3) o reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo. O aumento médio, considerando consumidores residenciais, de baixa e alta de tensão, será de 9,75%.
As novas tarifas entram em vigor no próximo sábado (7) para 1,6 milhão de unidades consumidoras atendidas pela EDP em 70 municípios do Espírito Santo.

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 Para o consumidor residencial, o reajuste aprovado foi de 9,81%. Para clientes de alta tensão, será 6,89%. Já para a baixa tensão, o aumento será ainda maior, de 10,96% em média.
Segundo a Aneel, os índices foram impactados pelos custos de distribuição e aquisição de energia. Também foi considerada a inflação medida pelo IGP-M nos últimos 12 meses.
Outro fator que também pesou foi a chamada Conta-Covid, empréstimo feito a empresas do setor elétrico no ano passado para aliviar os efeitos da pandemia. Para a EDP, foi considerado no reajuste o valor de R$ 87,9 milhões para amortizar a operação de crédito.

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Em comunicado ao mercado, a EDP explicou que, no processo de reajuste, a Aneel "atualiza os custos regulatórios passíveis de gerenciamento pela distribuidora, enquanto os custos não gerenciáveis e os itens financeiros são atualizados com base na variação de preços verificada nos doze meses anteriores e da projeção para os doze meses subsequentes".
Também foi considerado no processo um ajuste financeiro de R$ 10 milhões. Segundo a EDP, trata-se da  diferença entre os custos não gerenciáveis (energia, transporte e encargos) homologados e os efetivamente incorridos pela EDP Espírito Santo no período tarifário de 2020 a 2021.
Esse valor de ajuste/ressarcimento já considera uma devolução de R$ 156,49 milhões de créditos tributários compensados pela companhia perante a Receita Federal.

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conta de luz já vem em alta nos últimos meses em função da crise no setor energético, o que se reflete nas bandeiras tarifárias.
A seca atual é considerada a pior dos últimos 91 anos e, com isso, os reservatórios das usinas estão baixos, o que obriga o governo a comprar energia de térmicas, que são possuem um custo de geração mais elevado. Essa conta é repassada ao consumidor por meio das bandeiras, que estão mais altas.
No último ano, a conta de luz na Grande Vitória subiu em média 16,24%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país calculada pelo IBGE. Nos últimos meses, a energia elétrica já vem figurando como a vilã nos aumentos de preços.

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