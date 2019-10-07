Entenda como a paralisação da Samarco impactou a economia do ES

Nova promessa de retomada

Atualmente, ainda está pendente uma das licenças, a Licença de Operação Corretiva (LOC) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad). Segundo o governador Renato Casagrande, a LOC deve ser concedida até o dia 25 deste mês. Com isso, a previsão é que a retomada das operações em Anchieta aconteça a partir do segundo semestre de 2020, com 26% da operação. Segundo a empresa, após a obtenção da autorização, ainda será necessário um ano de obras para instalação da planta de filtragem.