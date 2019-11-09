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Têxtil e confecção

Empresários da moda projetam investimentos no Noroeste do ES

Segundo a Findes, empresas do Sul do país sondam o Estado para novos negócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 21:07

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 21:07

Confecção de roupas em Colatina, cidade do Noroeste Crédito: Divulgação
Empresários do setor têxtil  e de confecção têm sondado o Espírito Santo para novos investimentos, principalmente na região Noroeste. Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), José Carlos Bergamin, as empresas estão de olho nos incentivos que o Estado oferece e na localização estratégica, próximo dos grandes centros de consumo. 
"O Espírito Santo é referência no Brasil como endereço que produz moda com sustentabilidade. Nunca estivemos associados com escândalos de trabalho escravo, o que ocorre em outros locais do país e do mundo", afirma. 

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Bergamin não deu detalhes sobre os projetos, que estão em sigilo, mas informou que se tratam de empresas do Sul do país. Ele acredita que esses investimentos, caso se concretizem, darão dinamismo às comunidades do interior e vão proporcionar grande geração de emprego. 
"O vestuário foi considerado muito relevante para a sociedade especialmente no quesito da empregabilidade. É um setor que produz muitos empregos em pequenas cidades e bairros, ocupa mão de obra de baixa empregabilidade e dá dinâmica econômica a locais com pouco potencial de receber um grande projeto", diz. 
O vice-presidente afirma que com o encarecimento do produto feito na ásia, principalmente na China, e por conta das dificuldades logísticas, as empresas do setor têxtil têm olhado cada vez mais para locais dentro do Brasil para fazer investimentos. Ele acredita que o fortalecimento do setor é benéfico para o Estado pois diversifica a produção e torna a economia mais resistente a períodos de crise. 

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